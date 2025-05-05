رئيس الحرس الوطني: الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية

ترأس رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف اجتماعا ضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 (حماية وطن) والتأكيد على أهمية تطبيق الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني انطلاقا من مبدأ الشفافية والعدالة الذي أصبح ركيزة أساسية للعمل المؤسسي.وأشاد رئيس الحرس الوطني بالجهود المبذولة من القادة والمنتسبين للارتقاء بالمؤسسة العريقة والحفاظ على مكانتها في صدارة الجهات والمؤسسات التي تواكب أحدث النظم الإدارية وتتبنى مبدأ التخطيط الاستراتيجي المستمر، وهو ما ينعكس إيجابا على تنفيذ المهام والدور المنوط بالحرس الوطني، ويلقى الإشادة والمتابعة من القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.وأكد رئيس الحرس الوطني أن القيادة لا تدخر جهدا في متابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل والتطوير المستمر في جميع المجالات وتوفير كل ما يحقق نجاح وتميز كل القطاعات بالحرس الوطني، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع مؤسسات الدولة.ووجه الشيخ مبارك الحمود القادة إلى العمل على توفير كل الإمكانات واستغلالها بالصورة المثلى لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 وتطبيق أسس وقواعد الحوكمة المؤسسية، والنزول إلى الوحدات والمواقع للوقوف على احتياجات المنتسبين وتلبيتها ومتابعة تطبيق الخطط على أرض الواقع.

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