رئيس الحرس الوطني: الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية

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رئيس الحرس الوطني: الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف اجتماعا ضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 (حماية وطن) والتأكيد على أهمية تطبيق الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني انطلاقا من مبدأ الشفافية والعدالة الذي أصبح ركيزة أساسية للعمل المؤسسي.
وأشاد رئيس الحرس الوطني بالجهود المبذولة من القادة والمنتسبين للارتقاء بالمؤسسة العريقة والحفاظ على مكانتها في صدارة الجهات والمؤسسات التي تواكب أحدث النظم الإدارية وتتبنى مبدأ التخطيط الاستراتيجي المستمر، وهو ما ينعكس إيجابا على تنفيذ المهام والدور المنوط بالحرس الوطني، ويلقى الإشادة والمتابعة من القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
وأكد رئيس الحرس الوطني أن القيادة لا تدخر جهدا في متابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل والتطوير المستمر في جميع المجالات وتوفير كل ما يحقق نجاح وتميز كل القطاعات بالحرس الوطني، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع مؤسسات الدولة.
ووجه الشيخ مبارك الحمود القادة إلى العمل على توفير كل الإمكانات واستغلالها بالصورة المثلى لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 وتطبيق أسس وقواعد الحوكمة المؤسسية، والنزول إلى الوحدات والمواقع للوقوف على احتياجات المنتسبين وتلبيتها ومتابعة تطبيق الخطط على أرض الواقع.
ترأس رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف اجتماعا ضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 (حماية وطن) والتأكيد على أهمية تطبيق الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني انطلاقا من مبدأ الشفافية والعدالة الذي أصبح ركيزة أساسية للعمل المؤسسي.
وأشاد رئيس الحرس الوطني بالجهود المبذولة من القادة والمنتسبين للارتقاء بالمؤسسة العريقة والحفاظ على مكانتها في صدارة الجهات والمؤسسات التي تواكب أحدث النظم الإدارية وتتبنى مبدأ التخطيط الاستراتيجي المستمر، وهو ما ينعكس إيجابا على تنفيذ المهام والدور المنوط بالحرس الوطني، ويلقى الإشادة والمتابعة من القيادة السياسية الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.
وأكد رئيس الحرس الوطني أن القيادة لا تدخر جهدا في متابعة تنفيذ خطط التدريب والتأهيل والتطوير المستمر في جميع المجالات وتوفير كل ما يحقق نجاح وتميز كل القطاعات بالحرس الوطني، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية للوحدات والمشاركة في التمارين العسكرية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع مؤسسات الدولة.
ووجه الشيخ مبارك الحمود القادة إلى العمل على توفير كل الإمكانات واستغلالها بالصورة المثلى لتنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني 2030 وتطبيق أسس وقواعد الحوكمة المؤسسية، والنزول إلى الوحدات والمواقع للوقوف على احتياجات المنتسبين وتلبيتها ومتابعة تطبيق الخطط على أرض الواقع.
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