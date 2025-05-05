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الكويت والبحرين تبحثان التعاون في النقل البري والبحري والجوي وتعزيز السياحة البحرية

الكويت والبحرين تبحثان التعاون في النقل البري والبحري والجوي وتعزيز السياحة البحرية

2025-05-05 11:00:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
اجتمعت وزيرة الاشغال العامة د.نورة المشعان بمبنى الوزارة مع وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الشيخ د.عبدالله بن أحمد آل خليفة.
تطرق الاجتماع إلى العديد من ملفات التعاون وخاصة في مجال النقل البري والبحري والجوي والاتصالات، خاصة موضوع ربط الموانئ وتعزيز السياحة البحرية وأبدى الجانب البحريني رغبته في توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في الربط البحري لتعزيز التعاون وتطوير هذا الإرث البحري المشترك، كما تطرق الجانب البحريني إلى الاستفادة من التجربة البحرينية حول النقل الجوي متمثلة في شؤون الطيران المدني في المملكة.
كما استعرضت الوزيرة د.نورة المشعان المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والهيئة منها، الربط الخليجي للربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليج العربية والربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مدينة الرياض.
وقام وكيل وزارة الاشغال العامة عيد الرشيدي بشرح أعمال الوزارة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وأبدى استعداد الوزارة لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.
كما قام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي بشرح مراحل انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والخطوات الجادة في توقيع عقود تطوير منظومة النقل البري، وخص بالذكر خطوات الهيئة في إيجاد الحلول للمضي نحو تطوير النقل العام.
كما شكر الجانب البحريني الجانب الكويتي على هذا الاستقبال والترحيب، وتطلع إلى المزيد من التنسيق لما فيه مصلحة وخدمة شعب البلدين الشقيقين.

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