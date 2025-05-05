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الكويت والبحرين تبحثان التعاون في النقل البري والبحري والجوي وتعزيز السياحة البحرية
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
اجتمعت وزيرة الاشغال العامة د.نورة المشعان بمبنى الوزارة مع وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الشيخ د.عبدالله بن أحمد آل خليفة.
تطرق الاجتماع إلى العديد من ملفات التعاون وخاصة في مجال النقل البري والبحري والجوي والاتصالات، خاصة موضوع ربط الموانئ وتعزيز السياحة البحرية وأبدى الجانب البحريني رغبته في توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في الربط البحري لتعزيز التعاون وتطوير هذا الإرث البحري المشترك، كما تطرق الجانب البحريني إلى الاستفادة من التجربة البحرينية حول النقل الجوي متمثلة في شؤون الطيران المدني في المملكة.
كما استعرضت الوزيرة د.نورة المشعان المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والهيئة منها، الربط الخليجي للربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليج العربية والربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مدينة الرياض.
وقام وكيل وزارة الاشغال العامة عيد الرشيدي بشرح أعمال الوزارة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وأبدى استعداد الوزارة لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.
كما قام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي بشرح مراحل انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والخطوات الجادة في توقيع عقود تطوير منظومة النقل البري، وخص بالذكر خطوات الهيئة في إيجاد الحلول للمضي نحو تطوير النقل العام.
كما شكر الجانب البحريني الجانب الكويتي على هذا الاستقبال والترحيب، وتطلع إلى المزيد من التنسيق لما فيه مصلحة وخدمة شعب البلدين الشقيقين.
عاطف رمضان
اجتمعت وزيرة الاشغال العامة د.نورة المشعان بمبنى الوزارة مع وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الشيخ د.عبدالله بن أحمد آل خليفة.
تطرق الاجتماع إلى العديد من ملفات التعاون وخاصة في مجال النقل البري والبحري والجوي والاتصالات، خاصة موضوع ربط الموانئ وتعزيز السياحة البحرية وأبدى الجانب البحريني رغبته في توقيع مذكرة تعاون بين البلدين في الربط البحري لتعزيز التعاون وتطوير هذا الإرث البحري المشترك، كما تطرق الجانب البحريني إلى الاستفادة من التجربة البحرينية حول النقل الجوي متمثلة في شؤون الطيران المدني في المملكة.
كما استعرضت الوزيرة د.نورة المشعان المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والهيئة منها، الربط الخليجي للربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليج العربية والربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مدينة الرياض.
وقام وكيل وزارة الاشغال العامة عيد الرشيدي بشرح أعمال الوزارة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وأبدى استعداد الوزارة لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.
كما قام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالد العصيمي بشرح مراحل انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والخطوات الجادة في توقيع عقود تطوير منظومة النقل البري، وخص بالذكر خطوات الهيئة في إيجاد الحلول للمضي نحو تطوير النقل العام.
كما شكر الجانب البحريني الجانب الكويتي على هذا الاستقبال والترحيب، وتطلع إلى المزيد من التنسيق لما فيه مصلحة وخدمة شعب البلدين الشقيقين.
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