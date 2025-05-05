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مجموعة الهلال للرعاية الصحية تستحوذ على الشرق الاوسط وتطلق الهلال بريمير

مجموعة الهلال للرعاية الصحية تستحوذ على الشرق الاوسط وتطلق الهلال بريمير

2025-05-05 03:14:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

اعلنت مجموعة الهلال الصحية عن اتمام اكبر عملية استحواذ في قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين.واستحواذها علي مستشفي الشرق الاوسط وإعادة إطلاقه تحت اسم مجموعة الهلال "مستشفى الهلال بريمير " - رعاية موثوقة وتجربة مميزة.ليصبح مستشفى الهلال بريميير الفرع العاشر والمستشفى الثاني لمجموعة الهلال للرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في موقع المستشفى،بحضور كبار مسؤولي المجموعة يتقدمهم السيد عبد اللطيف المدير العام لمجموعة الهلال للرعاية الصحية والدكتور شاراث تشاندران الرئيس التنفيذي للمجموعة ،والدكتور عامر الدرازي رئيس الشؤون الطبية والسيد عاصف محمد نائب الرئيس للأعمال والاستراتيجية



تضمن المؤتمر الصحفي إطلاق الشعار وإصدار الفيديو التشويقي ليؤكد الاستحواذ على التزام المجموعة المستمر بتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها وتنوعها في جميع أنحاء المملكة.
سيكشف مستشفى الهلال بريميير عن حقبة جديدة من خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية، حيث يقدم تجربة رعاية صحية عالمية مع خدمات استثنائية حيث تم تجهيز هذا المستشفى الذي يضم 65 سريراً بفريق متميز من الأطباء ذوي الخبرة.
كما يجري التخطيط لحفل افتتاح كبير سيُقام قريبًا للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.




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