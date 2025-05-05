مجموعة الهلال للرعاية الصحية تستحوذ على الشرق الاوسط وتطلق الهلال بريمير
اعلنت مجموعة الهلال الصحية عن اتمام اكبر عملية استحواذ في قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين.واستحواذها علي مستشفي الشرق الاوسط وإعادة إطلاقه تحت اسم مجموعة الهلال "مستشفى الهلال بريمير " - رعاية موثوقة وتجربة مميزة.ليصبح مستشفى الهلال بريميير الفرع العاشر والمستشفى الثاني لمجموعة الهلال للرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في موقع المستشفى،بحضور كبار مسؤولي المجموعة يتقدمهم السيد عبد اللطيف المدير العام لمجموعة الهلال للرعاية الصحية والدكتور شاراث تشاندران الرئيس التنفيذي للمجموعة ،والدكتور عامر الدرازي رئيس الشؤون الطبية والسيد عاصف محمد نائب الرئيس للأعمال والاستراتيجية
تضمن المؤتمر الصحفي إطلاق الشعار وإصدار الفيديو التشويقي ليؤكد الاستحواذ على التزام المجموعة المستمر بتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها وتنوعها في جميع أنحاء المملكة.
سيكشف مستشفى الهلال بريميير عن حقبة جديدة من خدمات الرعاية الصحية الاستثنائية، حيث يقدم تجربة رعاية صحية عالمية مع خدمات استثنائية حيث تم تجهيز هذا المستشفى الذي يضم 65 سريراً بفريق متميز من الأطباء ذوي الخبرة.
كما يجري التخطيط لحفل افتتاح كبير سيُقام قريبًا للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.
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