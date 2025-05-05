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شهيدان بقصف إسرائيلي على بيت حانون

شهيدان بقصف إسرائيلي على بيت حانون

2025-05-05 03:12:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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