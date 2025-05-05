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6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط غزة

6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط غزة

2025-05-05 03:12:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف مركبة وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة مدنية قرب برج النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,567 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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