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مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير

مؤسسة المواصفات: نسعى لرفع جودة المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق للتصدير

2025-05-05 03:12:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير الزهير، الاثنين، إن المؤسسة تسعى لرفع جودة المنتج الأردني، وفتح المزيد من الأسواق أمامه للتصدير، مما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.


وأشارت خلال تسليمها شهادات علامة الجودة الأردنية وعلامة "حلال" الأردنية للجهات التي لبت متطلبات الحصول عليها، إلى أن المؤسسة تسعى إلى توقيع المزيد من اتفاقيات الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، لافتة النظر إلى أن حصول المؤسسة مؤخرا على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية الماليزية بشهادات الحلال، يعد خطوة تعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميا.


واعتبرت الزهير في بيان للمؤسسة، أن حرص الشركات الأردنية على الحصول على الشهادات يعكس الاهتمام بالجودة، ويحافظ على سمعة المنتج الأردني في الأسواق العالمية ويزيد الطلب عليه محليا.


بدورهم، أثنى ممثلو الشركات على دور المؤسسة ومهنية فرق التدقيق التي تابعت عمليات التدقيق التي سبقت عملية منح الشهادات التي ستساهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم، مؤكدين أهمية دور المؤسسة المحوري في الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ أنشطة البنية التحتية للجودة التي تتضمن إعداد المواصفات القياسية والتفتيش والمقاييس والفحص ومنح الاعتماد، إلى جانب منح شهادات المطابقة.

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