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رئيس هيئة الأركان يفتتح مدرسة مدربي الطيران

رئيس هيئة الأركان يفتتح مدرسة مدربي الطيران

2025-05-05 03:12:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الاثنين، حفل تخريج الفوج الرابع من الضباط الملتحقين في برنامج التجسير بكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران وعلوم المراقبة والملاحة الجوية، والمرشحين في تخصص إدارة الطيران.
كما رعى تخريج دفعة جديدة من برنامج الدبلوم المهني في إدارة موارد الدفاع، بحضور قائد سلاح الجو الملكي/ رئيس مجلس أمناء الكلية، وعميد الكلية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وقال عميد الكلية في كلمة له: "نبارك اليوم للخريجين وذويهم بمناسبة ما حققوه من نجاح عكس مثابرتهم في الجد والاجتهاد والمثابرة"، مؤكداً أن ما حققته الكلية من إنجازات جديدة تعكس الرؤية التي تتبناها في التحديث والتطوير والتي تشمل مختلف الجوانب العملية والتعليمية"، مشيراً إلى أن الكلية أصبحت عضواً فاعلاً في اتحاد الجامعات العربية، تطبق معايير ومؤشرات التصنيف العربي للجامعات، الأمر الذي سيكون له الأثر الواضح على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي والإبداع والتعاون الدولي.
وأضاف أن الكلية حصلت على ترخيص مركز تدريب صيانة الطائرات من هيئة تنظيم الطيران المدني، لتصبح معتمدة من خلالها على تأهيل الفنيين والمهندسين ليكونوا قادرين للحصول على رخص الصيانة B1.1/B2، لرفد سلاح الجو الملكي وسوق العمل بهم، كما أن الكلية حصلت أيضاً على ترخيص قسم الدراسات العليا لدى الكلية الجامعية، وتمت المباشرة بأول فصل في دراسة الماجستير تخصص إدارة الموارد البشرية والدفاعية.
وفي نهاية الحفل، وزّع رئيس هيئة الأركان المشتركة الشهادات والجوائز التقديرية على الخريجين.
وفي سياق متصل، افتتح الحنيطي مدرسة مدربي الطيران، الذي تعد نقلة نوعية في تدريب المدربين الأردنيين وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال رفع جودة البرامج التدريبية باستخدام مناهج متطورة، بهدف تطوير كفائتهم وتعزيز التعاون مع مؤسسات تعنى في مجال تدريب الطيارين العسكريين.
وفي نهاية الافتتاح، دون اللواء الركن الحنيطي كلمة في سجل زوار المدرسة أعرب فيها عن تمنياته بالتوفيق لهذا الصرح العلمي الجديد في الكلية.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة، وضمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها، في تحديث وبناء القدرات الوطنية في التخصصات الحيوية، لتمكين مرتباتها من امتلاك المهارات المتقدمة في ظل التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، بما يخدم أمن المملكة ويعزز دورها الإقليمي في مجال الدفاع والطيران.

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