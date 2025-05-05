إحتفاء شركة المناصير للزيوت والمحروقات بموظفيها بمناسبة عيد العمال العالمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات سبعون موظفاً من موظفيها بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من آيار من كل عام.



وقال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير في هذه المناسبة وخلال حفل التكريم وتوزيع جوائز خاصة في مقر الشركة "نحن بالمناصير نؤمن بالدور الهام للعاملين في الشركة الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً في هذه المؤسسة الاقتصادية الرائدة بمجال الطاقة منذ 22 عاما في إطار سعيها المستمر لتعزيز روح الانتماء والولاء بين موظفيها وتسليط الضوء في خططها الاستراتيجية على إيجاد الحلول الجذرية للتحديات والمشاكل التي تواجه الشركة بشكل متوازن ومدروس، مشيراً إلى أن التميز غاية سامية تسعى الشركة لتعميمها على مختلف مواقعها، بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، بالاستناد إلى التتحفيز الدوري للمورد البشري على البذل والعطاء.

واعتبر المناصير أن هذا التكريم بمثابة شواهد حية، تحكي قصة كفاح الموظفين في مواقعهم ، بعد أن خضعوا لمعايير دقيقة، تعكس تمسك الشركة بمنظومة قيم أصيلة، تعلي من شأن وسوية خدماتها ورضا عملائها.

وبين أن مثل هذه الانشطة التي تراعي أهمية خلق وديمومة الظروف الصحية في الشركة، بما يرسّخ الجوانب الإدارية التي توضح العدالة والنزاهة، باعتبارها وسيلة بناء لتحقيق التنمية، كما انها السبيل الى التحديث والتطوير.

ومن جهته، أوضح نائب المدير العام الدكتور رامز خوري " تكريم الموظفين أحد برامج تعزيز الانتماء وتحفيز كفاءة الآداء في الشركة وذراع تطوير آداء الموظفين وتسليحهم بالمهارات الكافية؛ تعزيزاً للتميز بكل أبعاده السلوكية والأخلاقية والمهنية، وتوظيف الموارد المتاحة بما يحقق جودة الخدمة المقدمة للمواطنيين. واضاف أيضاً أهمية دور العمال في بناء الوطن بجوانبه الاقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية، مشددا على أن العمال هم ذراع الوطن الآمين في مجالات الخدمات والغذاء والصحة والأمن".

من جهتهم اشاد الموظفون المكرمون على هذه اللفتة من ادارة الشركة واضافو أن الجائزة غنية في قيمتها المعنوية للموظف، وتعكس اهتمام الشركة بموظفيها وخدماتها، إلى جانب ما تقدمه من حوافز مادية وتشجيعية.





































