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طائرات إسرائيلية تشارك في القصف الأميركي لليمن

طائرات إسرائيلية تشارك في القصف الأميركي لليمن

2025-05-05 03:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت طائرات إسرائيلية، الاثنين، بالقصف الأميركي لليمن، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن قرابة 30 طائرة إسرائيلية شاركت في قصف اليمن.
ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ ضربات في اليمن؛ ردا على هجوم صاروخي باليستي شنه الحوثيون على مطار بن غوريون الأحد.
وقالت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا 6 ضربات على ميناء الحديدة اليمني، وذلك بعد يوم من إطلاق الجماعة المتحالفة مع إيران صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.

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