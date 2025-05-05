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العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة

العيسوي يعزي عشيرتي الموالي والعوايشة

2025-05-05 03:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الموالي والعوايشة.
ففي منطقة صبحا، في البادية الشمالية، بمحافظة المفرق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة هلالة الزيادنة، أرملة المرحوم حسين خلف الموالي، والدة العميد خلف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الموالي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة طبربور بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد عبدالحليم العوايشة، والد المحامي ياسر والدكتور صدام وقصي وشقيق العميد المتقاعد أنور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العوايشة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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