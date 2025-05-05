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جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

جيش الاحتلال : الهجوم على غزة سيشمل تهجيرا داخليا لغالبية السكان

2025-05-05 03:12:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن خطته لتوسيع نطاق حملته في قطاع غزة التي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير "غالبية سكان" القطاع.
وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، أن "العملية ستشمل هجوما أوسع نطاقا، بما في ذلك نقل غالبية سكان قطاع غزة. إن الهدف من ذلك حمايتهم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الاثنين، إن الهجوم الجديد على غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة؛ بهدف هزيمة حركة "حماس" لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها إسرائيل في القطاع.
وزعم نتنياهو في مقطع مصور نُشر على منصة إكس أنه "سيتم نقل السكان؛ حفاظا على سلامتهم".
وأضاف أن الجنود الإسرائيليين لن يدخلوا غزة، ويشنوا غارات ثم ينسحبوا، بل "النية هي عكس ذلك".

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