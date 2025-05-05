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القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية

القسام تعلن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق خانيونس وتدمير آليات عسكرية

2025-05-05 09:03:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، مسؤوليتها عن تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان رسمي صدر عنها.
وأفادت الكتائب، في بيانها، أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد"، تلاها اشتباك مباشر "من نقطة الصفر" باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى "إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
وأضاف البيان أن عناصر القسام "استهدفوا دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف من طراز 'الياسين 105'"، وذلك قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق خانيونس.


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