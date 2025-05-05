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الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

2025-05-05 09:03:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مقطع اليوم وفقط في السعودية : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ال سعود يزور طفلة مصابة بمرض نادر في بيتها ، ويعذها بمتابعة موضوعها شخصيًا ويدعوها لزيارته في منزله بالرياض واللعب مع بناته ، ويعلق : أنا أبوك


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