الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

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الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مقطع اليوم وفقط في السعودية : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ال سعود يزور طفلة مصابة بمرض نادر في بيتها ، ويعذها بمتابعة موضوعها شخصيًا ويدعوها لزيارته في منزله بالرياض واللعب مع بناته ، ويعلق : أنا أبوك
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