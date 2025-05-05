العيسوي: الأردن بقيادة الملك قوي بتماسكه وراسخ في مبادئه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثبات، مستندًا إلى إرث راسخ من المبادئ الوطنية، وإلى إدراك عميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وإلى تمسك أبنائه بقيمهم الأصيلة.



وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، هي امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأن بناء الدولة لا يتم إلا بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة الصف.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من عشيرة الفارس الشوابكة، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



وبين العيسوي أن ما يميز الأردن هو قدرته على مواجهة التحديات بتوازن وحكمة، وبموقف واضح لا يخضع للمساومة أو التردد، مستندًا إلى وعي شعبي متجذر، وثقة راسخة في مؤسسات الدولة ومرجعياتها.

من جهتهم، عبّر أبناء عشيرة الفارس الشوابكة عن تقديرهم للدور الذي تقوم به القيادة الهاشمية في ترسيخ منظومة الاستقرار وتعزيز مكانة الأردن، مؤكدين تمسكهم بالثوابت الوطنية، واستعدادهم الدائم لخدمة الوطن والدفاع عنه، والإسهام الفاعل في مسيرته نحو التقدم والازدهار.



وأكدوا أن مواقفهم ثابتة تجاه الوطن وقيادته الهاشمية، مقدرين عاليا جهود جلالة الملك التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن، وفي دعم ومساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.