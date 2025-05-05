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برلماني أوكراني يطالب بنشر محتوى صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

برلماني أوكراني يطالب بنشر محتوى صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

2025-05-05 09:03:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب عضو البرلمان الأوكراني دانيل غيتمانتسيف، بنشر المحتوى الكامل لاتفاق الموارد الطبيعية الموقع مع الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع التفاصيل والشروط الفنية والملاحق.
وكتب غيتمانتسيف على قناته في تيلغرام: "نواب الشعب يدركون التكلفة والمشكلة، وسيتخذون قرارا يصب في مصلحة البلاد. يجب نشر المصادر الأولية، بما في ذلك الشروط الفنية والتفاصيل وغيرها من النقاط الدقيقة. الأوكرانيون يجيدون قراءة النصوص وتحليلها. لا توجد ضرورة لنشر تفسيرات لمحتويات الوثائق على فيسبوك، مع تحريف هذه المحتويات في الوقت نفسه".
في وقت سابق، صرح ميخائيل بودولياك مستشار مكتب زيلينسكي، بأن الاتفاق المذكور يتكون من عدة عناصر - اتفاقية إطارية واثنتين فنيتين: حول إنشاء صندوق سيادي بين الوكالات الحكومية الأمريكية والأوكرانية، وتوزيع المسؤوليات في الصندوق.


من جانبه طالب فلاديمير زيلينسكي، سلطات الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الدخول لنواب البرلمان الأوكراني الذين لا يريدون التصديق على الاتفاق. ووفقا له، يتبنى هذا الموقف في البرلمان ليس فقط أعضاء منفردين، بل أحزاب بأكملها.

RT

MENAFN05052025000208011052ID1109508569

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