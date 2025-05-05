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منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس إدارة البريد

منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس إدارة البريد

2025-05-05 09:03:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الأردن مركز عربي إقليمي للتجارة الإلكترونية" في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء.


ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات تتناول التحول الرقمي في شركة البريد، والخدمات المالية والإلكترونية التي تقدمها، إلى جانب الحديث حول أكاديمية البريد الأردني.

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