إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- 1.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية التزويد اللوجستي عن إعادة طرح العطاء المبين تفاصيله تاليا ً:









2.على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية التزويد اللوجستي / شعبة الإدامة اللوجستية خلال ساعات الدوام الرسمي يوميا ً من الساعة (1000) العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة (1330) الواحدة والنصف بعد الظهر مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري وصوره عنهما وذلك لشراء نسخه دعوة العطاء.



3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه وتودع في صندوق العطاءات من قبل مندوب الشركة وكل مناقصة ترد متأخرة عن تاريخ الإغلاق ترفض وتعاد إلى مصدرها مغلقة.

4.يرفق تأمين مالي( كفالة مالية أو شيك مصدق باسم:القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي) لدخول العطاء بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وكل مناقصة ترد بدون تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.