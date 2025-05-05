إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
2.على الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية التزويد اللوجستي / شعبة الإدامة اللوجستية خلال ساعات الدوام الرسمي يوميا ً من الساعة (1000) العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة (1330) الواحدة والنصف بعد الظهر مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول والسجل التجاري وصوره عنهما وذلك لشراء نسخه دعوة العطاء.
3. تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم في الوقت والتاريخ المحددين أعلاه وتودع في صندوق العطاءات من قبل مندوب الشركة وكل مناقصة ترد متأخرة عن تاريخ الإغلاق ترفض وتعاد إلى مصدرها مغلقة.
4.يرفق تأمين مالي( كفالة مالية أو شيك مصدق باسم:القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي) لدخول العطاء بما يعادل (3%) من قيمة العطاء وكل مناقصة ترد بدون تأمين مالي تهمل ولا ينظر بها.
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