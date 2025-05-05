  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
توقيف 3 موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجرم استثمار الوظيفة

توقيف 3 موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجرم استثمار الوظيفة

2025-05-05 09:03:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه توقيف ثلاثة من موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمده اسبوع في مركز اصلاح وتأهيل ماركا .
مصدر مسؤول قال أن النيابة العامة أسندت اليهم جنحة استثمار الوظيفة والحصول على منافع شخصية من اعمال الوظيفة اضافة الى التهاون في واجبات الوظيفة العامة حيث تبيّن ان المشتكى عليهم تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية بآلاف الدنانير نتيجة استغلال وظائفهم.

MENAFN05052025000208011052ID1109508566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث