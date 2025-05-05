ندوة في المزار الجنوبي حول المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي، بالتعاون مع قسم المخدرات في مديرية شرطة محافظة الكرك اليوم الاثنين، ندوة حول آفة المخدرات.



وتضمنت الندوة التي عقدت برعاية متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، محاضرات لتعزيز المعرفة وتحصين المجتمع والفرد من مخاطر المخدرات.



وأكد مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والأمنية لمواجهة هذه الآفة والتوعية بمخاطرها، مستعرضا الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، ودور الأئمة والوعاظ في التوعية من خلال خطب الجمعة والدروس الوعظية اليومية في المساجد.