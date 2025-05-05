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مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني

2025-05-05 09:03:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، احتفلت المديرية اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي بحفل تخريج الفوج الواحد والعشرون لطلبة تخصص دبلوم الاسعاف الفوري، والفوج العاشر لطلبة تخصص تقنيات الاطفاء والانقاذ، والفوج الاول لطلبة تخصص تقنيات الوقاية والسلامة العامة من كلية الدفاع المدني.
وخلال كلمة له، هنأ اللواء المعايطة الطلبة الخرجين، مباركا لهم التحاقهم بزملائهم في الميدان ، مؤكداً على أن مديرية الأمن العام مستمرة بتأهيلهم ودعم الكليات والمعاهد التدريبية في تطوير خططها لتواكب الاحتياجات، وتسهم بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز منظومة الحماية المدنية التي بتنا نعتز بكفاءتها. مثمنا جهود الهيئات التدريسية والإدارية في تخريج منتسبي الدفاع المدني القادرين على العطاء باحترافية وتميز.
واشاد عميد كلية الدفاع المدني خلال كلمة له بالدعم الذي توفره مديرية الأمن العام للارتقاء بالدور الأكاديمي للكلية بتأهيل كوادر الإسعاف والاطفاء والانقاذ والوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، ولتمكينهم من النهوض بالواجبات الملقاة على عاتقهم والتي تعد ذات صلة مباشرة بحياة الإنسان وسلامته.

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