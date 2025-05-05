هيئة دبي للطيران المدني تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار العودة إلى البدايات بآفاق جديدة

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة نوعية تعكس مسيرتها الطموحة وتطلعاتها المستقبلية، ضمن إطار شامل لتحديث النظام البصري للهيئة بما يتماشى مع مكانة دبي الرائدة في قطاع الطيران المدني عالميًا.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني: "أطلقنا الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني، بطابع يجمع بين الأصالة والابتكار، وشعارها: 'العودة إلى البدايات بآفاق جديدة'، في خطوة ترمز إلى تطلعاتنا نحو مرحلة أكثر تطوراً، تعزز حضورنا العالمي وتواكب طموحات دبي في قطاع الطيران المدني، دون أن نتخلى عن عمق الارتباط بتاريخنا الذي نراه أساساً لمستقبلنا."

ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة "العودة إلى البدايات بآفاق جديدة"، في تعبير عن التزام الهيئة بجذورها المؤسسية التي تعود إلى تأسيس دائرة الطيران المدني في عقد السبعينيات، كما يعكس الشعار رؤيتها المستقبلية نحو ترسيخ الريادة وتعزيز الابتكار في قطاع حققت فيه دولة الإمارات ريادة نوعية فيما يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقد تم تصميم الهوية باستخدام أحد الخطوط العربية المستخدمة قديماً، وهو مستوحى من أول تسمية بصرية لـ دائرة الطيران المدني في السبعينيات، ليُعبّر عن توازن متقن بين الأصالة والحداثة في العمل المؤسسي.

كما تشمل الهوية البصرية الجديدة عناصر متكاملة من الألوان والخطوط والأنماط والرموز، بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للوسائط الرقمية والمطبوعات الرسمية.

من جانبه، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "تعكس الهوية المؤسسية الجديدة تطلعاتنا نحو تطوير بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، مع الحفاظ على إرث الهيئة وهويتها المرتبطة بجذورها وتاريخها. ومن خلال هذه الخطوة، نسعى إلى تعزيز حضورنا المؤسسي، وتوحيد رسائلنا البصرية بأسلوب يواكب المرحلة تطلعاتنا للمرحلة المقبلة."

وستسهم الهوية الجديدة لهيئة دبي للطيران المدني في تعزيز اتساق الرسائل المؤسسية وترسيخ صورة الهيئة كمؤسسة حكومية رائدة، تلتزم بأعلى معايير الجودة والتكامل، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية في قطاع الطيران المدني.