"مدينة إكسبو دبي" تشهد إطلاق خدمة توصيل الطعام بالروبوتات

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت ((مدينة إكسبو دبي)) إطلاق خدمة توصيل الطعام باستخدام الروبوتات ذاتية القيادة، والتي أطلقتها مجموعة ((يانغو)) للتكنولوجيا العالمية بهدف تعزيز الراحة لموظفي وسكان وزوار مدينة إكسبو، والمساهمة في دعم رؤية دبي للمدينة الذكية.

وتنسجم الروبوتات الذاتية الخاصة بالميل الأخير بسلاسة مع بيئات المدن الذكية، حيث ستقوم بتوصيل الوجبات من مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم إلى المكتب الرئيسي لمدينة إكسبو في ساحة الوصل، وذلك ضمن برنامج تجريبي يمتد لأربعة أشهر. تقوم هذه الروبوتات بتخطيط مساراتها بشكل مستقل، وتتجنب العقبات، وتُفسح الطريق للمشاة، بينما تتنقل بدقة في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة إيمي هوهاديل، نائب رئيس المختبر الحضري في مدينة إكسبو دبي: ((تُعدّ مدينة إكسبو منصة اختبار للابتكارات التكنولوجية الجريئة، حيث يوفر المختبر الحضري مساحة مفتوحة على مستوى مدينة إكسبو لتجربة، وتوسيع نطاق الحلول اللازمة للمدن المستقبلية التي تركز على الإنسان. يُقلل المختبر الحضري من عوائق الابتكار، ويختبر الحلول بدقة، ويُهيئ الأسواق لتبني التقنيات المستدامة التي أثبتت تأثيرها. يُعد اختبار روبوتات التوصيل ذاتية القيادة من مجموعة يانغو في مدينة إكسبو إحدى الطرق العديدة التي يُرسي بها المختبر الحضري معايير مدن المستقبل)).

وقال نيكيتا جافريلوف، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو تك أوتونومي: ((يسرّنا التعاون مع مدينة إكسبو دبي لإطلاق هذا البرنامج التجريبي. بفضل ما تتميز به مدينة إكسبو من مناطق محددة بوضوح، تشكّل المدينة بيئةً مثاليةً لاختبار تقنيات القيادة الذاتية بأمان وكفاءة. تماشياً مع رؤية مدينة إكسبو لتصبح النموذج المثالي للمدن المستقبلية، تجمع روبوتاتنا بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة لحلول توصيل الميل الأخير المصممة للارتقاء بمختلف جوانب الحياة اليومية في المجتمعات الذكية)).

تستند الروبوتات إلى خرائط رقمية عالية الدقة ومجموعة من أجهزة الاستشعار لتخطيط مساراتها بدقة وبصورة لحظية مع تجنب المشاة والمركبات والعوائق الثابتة، حتى في ظروف الإضاءة الخافتة أو الأحوال الجوية غير المواتية. كما أن هذه الروبوتات كهربائية وخالية من الانبعاثات وتعمل بهدوء أكبر من مركبات التوصيل التقليدية.