الأمم المتحدة تطالب برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">طالبت الأمم المتحدة اليوم الإثنين بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن القيود المستمرة تعيق إيصال الإمدادات الأساسية وتؤثر على الوضع الإنساني في المنطقة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) ، في بيان صحفي ، إن فرق الإغاثة مستعدة لتوزيع المواد الغذائية والطبية فور توفر الظروف المناسبة، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعرقل العملية.

وأضاف المكتب أن مقترحات توزيع المساعدات المقدمة من الجانب الإسرائيلي لا تتماشى في بعض جوانبها مع المبادئ الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مناطق معينة لتلقي المساعدات.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الترتيبات قد تشكل خطراً على المدنيين وتؤدي إلى تحركات سكانية غير طوعية داخل القطاع.

وكانت المعابر المؤدية إلى غزة قد أُغلقت منذ الثاني مارس الماضي، ما تسبب في نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية، بحسب تقارير منظمات دولية.

ومنذ بدء الحصار الإسرائيلي ، يواجه سكان قطاع غزة أزمة متفاقمة في الحصول على الاحتياجات الأساسية، حيث أُغلقت معابر كرم أبو سالم ورفح بشكل شبه كامل، مما أدى إلى انقطاع تدفق السلع، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود. وتسبب الحصار في شلل شبه تام في المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه، في وقت لا تزال فيه شبكات الكهرباء والاتصالات تعاني من أضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة.

وتشير تقارير من منظمات الإغاثة إلى أن معدلات انعدام الأمن الغذائي في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان على مساعدات لا تصلهم بانتظام.

وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي (WFP) إن البرنامج لم يتمكن من توزيع الحصص الغذائية المعتادة منذ الشهر قبل الماضي بسبب القيود، ما يزيد من خطر المجاعة بين الأسر النازحة.

كما أبلغت وكالة "أونروا" عن عجز حاد في توفير مياه الشرب والمأوى المؤقت للنازحين في المدارس والمراكز الجماعية التي تديرها، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق يمنع دخول مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات، والخيام، ومواد النظافة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وانتشار الأمراض.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام الحصار كوسيلة ضغط جماعي ضد المدنيين في القطاع، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن "الإغلاق الإسرائيلي يمثل عقاباً جماعياً ويزيد من معاناة شعب يعاني أصلاً من آثار الحرب والنزوح".

ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان دخول المساعدات دون عراقيل وحماية المدنيين في ظل استمرار الأزمة.