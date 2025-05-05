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حمدان بن محمد يطلق مبادرة حوي دبي لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي

حمدان بن محمد يطلق مبادرة حوي دبي لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي

2025-05-05 09:03:15
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق مبادرة "حوي دبي" لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس" : " تزامناً مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم مبادرة "حوي دبي" لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي لتعزز التواصل اليومي بين كافة أفراد المجتمع وتستضيف تجمعاتهم ومناسباتهم واحتفالاتهم في أجواء مريحة وآمنة .. ووجهنا ببدء العمل في "حوي ند الشبا 4" بإشراف بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ليشكل انطلاقة لرؤية جديدة للمساحات العامة في دبي بروح إماراتية معاصرة ووجهنا بتنفيذ المشروع خلال عام واحد ... الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا ليختبروا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم".

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