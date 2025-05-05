حمدان بن محمد يطلق مبادرة حوي دبي لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي

حمدان بن محمد يطلق مبادرة حوي دبي لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي
وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس" : " تزامناً مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم مبادرة "حوي دبي" لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي لتعزز التواصل اليومي بين كافة أفراد المجتمع وتستضيف تجمعاتهم ومناسباتهم واحتفالاتهم في أجواء مريحة وآمنة .. ووجهنا ببدء العمل في "حوي ند الشبا 4" بإشراف بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ليشكل انطلاقة لرؤية جديدة للمساحات العامة في دبي بروح إماراتية معاصرة ووجهنا بتنفيذ المشروع خلال عام واحد ... الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا ليختبروا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم".
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