صندوق العمل وبوليتكنيك البحرين يطرحان 3 مسارات جديدة ضمن برنامج (التلمذة المهنية)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وصندوق العمل (تمكين) اتفاقية تهدف إلى التوسع في البرامج المطروحة ضمن برنام التلمذة المهنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مما يسهم في تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال التدريب العملي المباشر في مختلف المجالات المهنية والفنية.

وقع الاتفاقية مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والبروفيسور كيران أوكوهان، الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتطوير مهارات الكوادر الوطنية وفق لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وتتطلع بوليتكنك البحرين لفتح آفاق جديدة للطلبة والباحثين عن عمل من خلال برنامج التلمذة المهنية القائم على أساس توفير بيئة عمل محفزة وبرنامج أكاديمي متكامل مع التكفل براتب شهري للملتحق في إطار يتماشى مع الرؤى المستقبلية لبوليتكنك البحرين في جعل التعليم في متناول الجميع وتوفير الفرص لصقل وتعزيز المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وتشمل البرامج الجديدة المطروحة، دبلوم التلمذة المهنية في كل من: طلاء وصيانة هياكل السيارات، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إضافة إلى البرامج الخمسة السابقة وهي: تقنية السيارات، والكهرباء، والميكانيكا (اللحام)، وخدمات المباني (تبريد و تكييف)، والسباكة.

وحول هذا الشأن، قالت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) "يأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لصقل مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، حيث يوفر فرصة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل، كما يمنح المتدربين الخبرة العملية اللازمة ويرسم خططًا لنموهم الوظيفي".

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان "تفخر كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتجديد الاتفاق مع تمكين كشريك استراتيجي في دعم برنامج التلمذة المهنية الذي تطلقه البوليتكنك. ويعكس هذا التعاون النجاح الذي حققه البرنامج. كما يؤكد رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب البحريني ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة والتأقلم في سوق العمل الذي يشهد تطورات سريعة على الدوام. وسوف تسهم هذه الشراكة مع تمكين في تعزيز دور البرنامج في تلبية الاحتياجات المتجددة والمتسارعة في سوق العمل، كما إنها تؤكد مواصلة التزامنا الاستراتيجي بتخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل".

ويدمج برنامج التلمذة المهنية الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 من قبل بوليتكنيك البحرين بالتعاون مع تمكين بين الدراسة والعمل في الوقت نفسه، مما يتيح للطالب الحصول على أجر شهري مدعوم من تمكين بنسبة 50%، مع مميزات وظيفية طوال فترة البرنامج إلى جانب دعم بنسبة 100% على الرسوم الدراسية، كما يحصل الطالب بعد إتمامه البرنامج على شهادة دبلوم معتمدة محليًا ودوليًا مع فتح مسارات مختلفة بعد التخرج تتضمن مواصلة العمل في المؤسسة نفسها أو مؤسسات أخرى، أو مواصلة الدراسة للحصول على البكالوريوس، أو تأسيس عمل تجاري حر.

وقد استطاع البرنامج منذ إطلاقه استقطاب أكثر من 45 شركة، و266 متدربًا تم قبولهم رسميًا، وذلك بالشراكة مع عدد من أبرز الشركات الفاعلة في القطاع الخاص.

و تتطلع بوليتكنك البحرين من خلال برامجها للتلمذة المهنية إلى خلق أكثر من 430 فرصة وظيفية للبحرينيين وتمكينهم من الحصول على مؤهلات الأكاديمية.

ويمكن للمؤسسات الراغبة في معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم للبرامج زيارة الموقع