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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة

2025-05-05 09:02:18
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى لورانس وونج رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة.

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