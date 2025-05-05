سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة

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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى لورانس وونج رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة فوز حزب العمل الشعبي في الانتخابات العامة.
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