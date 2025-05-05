مجلس الشورى: الصحافة تقوم بدور حيوي في دعم مسيرة النهضة الشاملة لمملكة البحرين
جاء ذلك مناسبةِ يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهرِ مايو من كل عام، وتزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأشاد مجلس الشورى بما تبديه الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية من التزام مستمر بالأخلاقيات المهنية في نشر الرسالة الإعلامية السليمة والمسؤولة، مثمنًا ما يشهده قطاع الإعلام من تطور لافت في مواكبة التحول الرقمي العالمي، والاستجابة للمستجدات التكنولوجية، بما يعكس حرص المؤسسات الإعلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز جودة المحتوى والمضمون، وتوسعة دائرة الانتشار والتأثير الإيجابي، ويسهم في إيصال الرسالة الإعلامية بدقة واحترافية.
كما أعرب مجلس الشورى عن تقديرِه العميقِ للجهود المخلصةِ التي تبذلها الكوادر الصحفية والإعلامية ذات الكفاءة والمهنية العالية، مشيدًا بالدورِ البارز للصحافة المحلية في تغطية أعمالِ السلطة التشريعية، ونقل أنشطة ومداولات مجلس الشورى بموضوعية وشفافية، وإبراز إسهاماته ضمن مسارات العمل الوطني المتنوعة، مما يعزز الوعي المجتمعي بعمل المؤسسات الدستورية، ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات وأفراد المجتمع.
وأكد مجلس الشورى حرصه على دعم الصحافة والصحفيين، وكل ما من شأنه الارتقاء بهذه المهنة السامية، وتعزيز أطر التعاونِ المشترك مع وسائل الإعلام الوطنية، إيمانًا بالدورِ المحوري الذي تمارسه الكلمة الصادقة والرأي الحرِ في بناء المجتمعات المستقرة والمتقدمة.
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