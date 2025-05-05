مجلس الشورى: الصحافة تقوم بدور حيوي في دعم مسيرة النهضة الشاملة لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالمكانة البارزة والدور الحيوي الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في دعم مسيرة النهضة الشاملة لمملكة البحرين، تجسيدًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتسخيرِ الكلمة المسؤولة في بناء الوطن، وترسيخِ أسس التقدم والوعي المجتمعي، بما ينسجم مع الجهود النبيلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السموِ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلسِ الوزراء، لإحداث التطور والتقدم المستدام للمملكة في المجالات كافة.

جاء ذلك مناسبةِ يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من شهرِ مايو من كل عام، وتزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأشاد مجلس الشورى بما تبديه الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية من التزام مستمر بالأخلاقيات المهنية في نشر الرسالة الإعلامية السليمة والمسؤولة، مثمنًا ما يشهده قطاع الإعلام من تطور لافت في مواكبة التحول الرقمي العالمي، والاستجابة للمستجدات التكنولوجية، بما يعكس حرص المؤسسات الإعلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز جودة المحتوى والمضمون، وتوسعة دائرة الانتشار والتأثير الإيجابي، ويسهم في إيصال الرسالة الإعلامية بدقة واحترافية.

كما أعرب مجلس الشورى عن تقديرِه العميقِ للجهود المخلصةِ التي تبذلها الكوادر الصحفية والإعلامية ذات الكفاءة والمهنية العالية، مشيدًا بالدورِ البارز للصحافة المحلية في تغطية أعمالِ السلطة التشريعية، ونقل أنشطة ومداولات مجلس الشورى بموضوعية وشفافية، وإبراز إسهاماته ضمن مسارات العمل الوطني المتنوعة، مما يعزز الوعي المجتمعي بعمل المؤسسات الدستورية، ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات وأفراد المجتمع.

وأكد مجلس الشورى حرصه على دعم الصحافة والصحفيين، وكل ما من شأنه الارتقاء بهذه المهنة السامية، وتعزيز أطر التعاونِ المشترك مع وسائل الإعلام الوطنية، إيمانًا بالدورِ المحوري الذي تمارسه الكلمة الصادقة والرأي الحرِ في بناء المجتمعات المستقرة والمتقدمة.