أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ..محافظ العاصمة يبحث الاحتياجات الخدمية مع الأمانة

أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ..محافظ العاصمة يبحث الاحتياجات الخدمية مع الأمانة
جاء ذلك لدى استقبال المحافظ، المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وذلك بحضور حسن عبدالله المدني نائب المحافظ، والدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسة والاستثمار بالمحافظة، حيث بحث خلال اللقاء الاحتياجات الخدمية في مختلف مناطق وقرى المحافظة، واستعرض خطط التنمية والمشروعات المستقبلية الهادفة لتلبية احتياجات أهالي العاصمة، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي تعزيزاً للتعاون القائم بين المحافظة والأمانة.
ومن جانبه أعرب المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة عن تقديره لمحافظ العاصمة على الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الأمانة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من أجل تحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن.
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