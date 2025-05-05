أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ..محافظ العاصمة يبحث الاحتياجات الخدمية مع الأمانة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، حرص محافظة العاصمة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع أمانة العاصمة، لتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين والمتمثلة في متابعة احتياجات الأهالي وتحسين وتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، منوهاً إلى دور المحافظة كحلقة وصل فاعلة في التعرف على متطلبات المواطنين ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية.

جاء ذلك لدى استقبال المحافظ، المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وذلك بحضور حسن عبدالله المدني نائب المحافظ، والدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسة والاستثمار بالمحافظة، حيث بحث خلال اللقاء الاحتياجات الخدمية في مختلف مناطق وقرى المحافظة، واستعرض خطط التنمية والمشروعات المستقبلية الهادفة لتلبية احتياجات أهالي العاصمة، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي تعزيزاً للتعاون القائم بين المحافظة والأمانة.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة عن تقديره لمحافظ العاصمة على الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الأمانة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين من أجل تحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن.