برمنغهام تحتضن فعالية توعوية تنظمها“إثراء الخير” للحجاج البريطانيين استعدادًا لموسم حج 1446هـ

MENAFN - Asdaf News) نظّمت شركة إثراء الخير، إحدى شركات مجموعة إثراء الضيافة القابضة، اليوم فعالية تعريفية شاملة في مدينة برمنغهام البريطانية، استهدفت الحجاج البريطانيين المسجلين ضمن برنامج (الحج المباشر) لموسم حج 1446هـ ، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتقديم الدعم المعرفي واللوجستي لضيوف الرحمن قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الحجاج وممثلي الجاليات الإسلامية في المملكة المتحدة، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة والمختصين في الإرشاد الديني، وسفراء هذه المبادرة التوعوية الدولية التي أطلقتها“إثراء الخير” مؤخرًا.

وتضمّن البرنامج ورش عمل تفاعلية قدّمها مرشدون دينيون معتمدون، تناولت خطوات رحلة الحج تفصيلًا، بدءًا من مغادرة الأراضي البريطانية، مرورًا بمراحل التنقل، والإقامة، وأداء المناسك، وانتهاءً بمرحلة العودة. كما ركّزت الورش على التعريف بالإجراءات النظامية، والضوابط الصحية، وآداب السفر الجماعي، والتهيئة النفسية والروحية للحاج قبل دخوله إلى المشاعر المقدسة.

كما خُصّصت جلسات إرشادية لشرح الخطط التنظيمية التي تلتزم بها“إثراء الخير” لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، مع تقديم عرض مرئي يحاكي التجربة الكاملة داخل المشاعر، بما يشمل خدمات النقل والإعاشة، والمرافقة الميدانية، والدعم الفوري عبر التقنيات الذكية.

وفي تصريح له على هامش الفعالية، قال الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير:”هذه الفعالية هي امتداد لرسالتنا التي تؤمن بأن رحلة الحج تبدأ من بلد المغادرة، وأن التهيئة الشاملة للحاج - دينيًا، صحيًا، وتنظيميًا - تمثّل حجر الأساس لتجربة ناجحة وآمنة. نهدف من خلال هذه البرامج إلى أن نكون شركاء حقيقيين في كل خطوة يخطوها الحاج، من مطار المغادرة وحتى عودته إلى أسرته سالمًا”.

وتعتزم الشركة تنفيذ فعاليات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية خلال المرحلة الجارية، بما في ذلك هونغ كونغ وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية لخدمة ضيوف الرحمن دوليًا، وتعزيز حضورها كمزوّد رئيسي لحلول الضيافة حول العالم.

وتُعد إثراء الخير أول شركة سعودية متخصصة في خدمات الحج والعمرة تفتتح فرعًا لها خارج المملكة، ضمن منظومة إثراء الضيافة القابضة، التي تمتلك خبرة تشغيلية تتجاوز أربعة عقود في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم