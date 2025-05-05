برمنغهام تحتضن فعالية توعوية تنظمها“إثراء الخير” للحجاج البريطانيين استعدادًا لموسم حج 1446هـ

برمنغهام تحتضن فعالية توعوية تنظمها“إثراء الخير” للحجاج البريطانيين استعدادًا لموسم حج 1446هـ
وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الحجاج وممثلي الجاليات الإسلامية في المملكة المتحدة، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة والمختصين في الإرشاد الديني، وسفراء هذه المبادرة التوعوية الدولية التي أطلقتها“إثراء الخير” مؤخرًا.
وتضمّن البرنامج ورش عمل تفاعلية قدّمها مرشدون دينيون معتمدون، تناولت خطوات رحلة الحج تفصيلًا، بدءًا من مغادرة الأراضي البريطانية، مرورًا بمراحل التنقل، والإقامة، وأداء المناسك، وانتهاءً بمرحلة العودة. كما ركّزت الورش على التعريف بالإجراءات النظامية، والضوابط الصحية، وآداب السفر الجماعي، والتهيئة النفسية والروحية للحاج قبل دخوله إلى المشاعر المقدسة.
كما خُصّصت جلسات إرشادية لشرح الخطط التنظيمية التي تلتزم بها“إثراء الخير” لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، مع تقديم عرض مرئي يحاكي التجربة الكاملة داخل المشاعر، بما يشمل خدمات النقل والإعاشة، والمرافقة الميدانية، والدعم الفوري عبر التقنيات الذكية.
وفي تصريح له على هامش الفعالية، قال الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير:”هذه الفعالية هي امتداد لرسالتنا التي تؤمن بأن رحلة الحج تبدأ من بلد المغادرة، وأن التهيئة الشاملة للحاج - دينيًا، صحيًا، وتنظيميًا - تمثّل حجر الأساس لتجربة ناجحة وآمنة. نهدف من خلال هذه البرامج إلى أن نكون شركاء حقيقيين في كل خطوة يخطوها الحاج، من مطار المغادرة وحتى عودته إلى أسرته سالمًا”.
وتعتزم الشركة تنفيذ فعاليات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية خلال المرحلة الجارية، بما في ذلك هونغ كونغ وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية لخدمة ضيوف الرحمن دوليًا، وتعزيز حضورها كمزوّد رئيسي لحلول الضيافة حول العالم.
وتُعد إثراء الخير أول شركة سعودية متخصصة في خدمات الحج والعمرة تفتتح فرعًا لها خارج المملكة، ضمن منظومة إثراء الضيافة القابضة، التي تمتلك خبرة تشغيلية تتجاوز أربعة عقود في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية