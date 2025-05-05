زوهو: تطوير تطبيقات ذكية للشركات السعودية

MENAFN - Asdaf News) أعلنت زوهو، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق حزمة من التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصتها لتطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة“زوهو كريتور”، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإتاحة الوصول الى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل ميسّر للشركات في المملكة العربية السعودية حيث تتزايد الحاجة إلى حلول رقمية مرنة تدعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي في مقدمة هذه التحديثات أداة“كو كريتور” الجديدة، وهي مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج ضمن منصة زوهو كريتور، يسهّل عملية تطوير التطبيقات بشكل أسرع، وأبسط، وأكثر ذكاءً. وتساهم أداة“كو كريتور”، المدعومة بمنصة“زيا”– مساعد الذكاء الاصطناعي من زوهو – في تقليص الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات، ومنح المستخدمين الحاليين من جميع المستويات المهارية القدرة على إنشاء تطبيقات بسهولة، دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية أو ملحقات مدفوعة. ويعكس هذا التوسّع التزام زوهو المستمر بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يوفّر قيمة عملية، فورية وآمنة لمستخدمي الأعمال عبر كافة القطاعات.

وتتيح أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن المنصة لمستخدمي الأعمال والمطورين في السعودية تحويل الأفكار التجارية المجرّدة – من خلال أوامر صوتية أو نصية باللغة الطبيعية، أو عبر مخطّطات العمليات أو الوثائق الفنية – إلى تطبيقات أعمال جاهزة للتنفيذ والاستخدام الفعلي. ويقوم النظام تلقائياً باقتراح حقول بيانات ووحدات وظيفية محسّنة وفقاً لاحتياجات كل قطاع، بما يُسهم في تسريع عملية نشر الحلول وتطويرها بكفاءة.

تقدم الميزات الجديدة إمكانيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مكونات التطبيقات استنادًا إلى أوامر المستخدم، مع تقديم اقتراحات سياقية للحقول بهدف تحسين التطبيقات الحالية. وتُعدّ هذه الميزة الحصرية بمثابة حل لفجوة رئيسية موجودة في العديد من منصات التطوير منخفضة الكود الحالية. كما توفر الأداة للمطورين المحترفين توليدًا وتحسينًا للكود البرمجي بناءً على السياق، بما يتماشى مع بنية التطبيق ومتطلباته الوظيفية، مما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي مع الحفاظ على تكامل المعمارية البرمجية للتطبيق.

علاوة على ذلك، تقوم ميزة تنقية البيانات ونمذجتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتوحيد البيانات غير المنظمة من مصادر متعددة وتحويلها إلى تنسيقات منظمة وجاهزة للاستخدام في التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح ميزة“مهارات الذكاء الاصطناعي” التي سيتم إطلاقها قريباً، للمستخدمين تنفيذ سير عمل معقد باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يسهم في تبسيط العمليات الروتينية وزيادة الكفاءة العامة. كما يمكن للمستخدمين أيضًا نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لأداء مهام مثل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، والتحليلات التنبؤية، والتعرف على الأشياء.

ويوفّر زوهو كريتور واجهة مستخدم تدعم اللغة العربية، ما يسهّل على الكثير من الشركات والمطوّرين في المنطقة تصميم وإنشاء التطبيقات بسلاسة وفعالية. وتتميز المنصة بخاصية السحب والإفلات البديهية والبسيطة، إلى جانب إمكانيات تخصيص متقدمة وتكامل سلس مع تطبيقات زوهو والتطبيقات الخارجية، مما يمكّن كلاً من المطوّرين المحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء من إنشاء حلول قوية بسرعة وكفاءة. ومن خلال تبسيط مهام العمل المعقدة وتوفير مرونة متقدمة عبر بيئة منخفضة التعليمات البرمجية (Low-Code)، يساعد زوهو كريتور المؤسسات على تطوير حلول تقنية للتحديات التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى عالٍ من القابلية للتوسع المؤسسي.