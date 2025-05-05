زوهو: تطوير تطبيقات ذكية للشركات السعودية
ويأتي في مقدمة هذه التحديثات أداة“كو كريتور” الجديدة، وهي مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج ضمن منصة زوهو كريتور، يسهّل عملية تطوير التطبيقات بشكل أسرع، وأبسط، وأكثر ذكاءً. وتساهم أداة“كو كريتور”، المدعومة بمنصة“زيا”– مساعد الذكاء الاصطناعي من زوهو – في تقليص الوقت اللازم لإطلاق التطبيقات، ومنح المستخدمين الحاليين من جميع المستويات المهارية القدرة على إنشاء تطبيقات بسهولة، دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية أو ملحقات مدفوعة. ويعكس هذا التوسّع التزام زوهو المستمر بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يوفّر قيمة عملية، فورية وآمنة لمستخدمي الأعمال عبر كافة القطاعات.
وتتيح أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن المنصة لمستخدمي الأعمال والمطورين في السعودية تحويل الأفكار التجارية المجرّدة – من خلال أوامر صوتية أو نصية باللغة الطبيعية، أو عبر مخطّطات العمليات أو الوثائق الفنية – إلى تطبيقات أعمال جاهزة للتنفيذ والاستخدام الفعلي. ويقوم النظام تلقائياً باقتراح حقول بيانات ووحدات وظيفية محسّنة وفقاً لاحتياجات كل قطاع، بما يُسهم في تسريع عملية نشر الحلول وتطويرها بكفاءة.
تقدم الميزات الجديدة إمكانيات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مكونات التطبيقات استنادًا إلى أوامر المستخدم، مع تقديم اقتراحات سياقية للحقول بهدف تحسين التطبيقات الحالية. وتُعدّ هذه الميزة الحصرية بمثابة حل لفجوة رئيسية موجودة في العديد من منصات التطوير منخفضة الكود الحالية. كما توفر الأداة للمطورين المحترفين توليدًا وتحسينًا للكود البرمجي بناءً على السياق، بما يتماشى مع بنية التطبيق ومتطلباته الوظيفية، مما يقلل بشكل كبير من الجهد اليدوي مع الحفاظ على تكامل المعمارية البرمجية للتطبيق.
علاوة على ذلك، تقوم ميزة تنقية البيانات ونمذجتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتوحيد البيانات غير المنظمة من مصادر متعددة وتحويلها إلى تنسيقات منظمة وجاهزة للاستخدام في التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح ميزة“مهارات الذكاء الاصطناعي” التي سيتم إطلاقها قريباً، للمستخدمين تنفيذ سير عمل معقد باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، مما يسهم في تبسيط العمليات الروتينية وزيادة الكفاءة العامة. كما يمكن للمستخدمين أيضًا نشر نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لأداء مهام مثل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، والتحليلات التنبؤية، والتعرف على الأشياء.
ويوفّر زوهو كريتور واجهة مستخدم تدعم اللغة العربية، ما يسهّل على الكثير من الشركات والمطوّرين في المنطقة تصميم وإنشاء التطبيقات بسلاسة وفعالية. وتتميز المنصة بخاصية السحب والإفلات البديهية والبسيطة، إلى جانب إمكانيات تخصيص متقدمة وتكامل سلس مع تطبيقات زوهو والتطبيقات الخارجية، مما يمكّن كلاً من المطوّرين المحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء من إنشاء حلول قوية بسرعة وكفاءة. ومن خلال تبسيط مهام العمل المعقدة وتوفير مرونة متقدمة عبر بيئة منخفضة التعليمات البرمجية (Low-Code)، يساعد زوهو كريتور المؤسسات على تطوير حلول تقنية للتحديات التشغيلية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الابتكار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى عالٍ من القابلية للتوسع المؤسسي.
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