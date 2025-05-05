تعزيز دور المرأة في القيادة: شراكة إستراتيجية مع المركز العربي لتمكين المرأة

MENAFN - Asdaf News) في مبادرة لافتة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية وتزويدها بالمعرفة والأدوات والثقة اللازمة للنجاح والازدهار في المناصب القيادية ومناصب مجالس الإدارة في قطاع الشركات، تعاونت مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان مع المركز العربي لتمكين المرأة – نصف– لإطلاق البرنامج التدريبي“المرأة السعودية في مجالس الإدارة” (SWOB).

أقيم البرنامج في مدينة الرياض في الفترة من 27 أبريل حتى 1 مايو 2025، ويستند هذا البرنامج إلى الدور الرائد الذي يضطلع به مركز“نصف” في تمكين المرأة بالمملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي حظي بتقدير واسع النطاق، وتُوّج مؤخرًا بالفوز بجائزة شايو الأوروبية المرموقة لعام 2024 لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد/ كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان“نحن فخورون للغاية بالمساهمة في هذه الفعالية، التي تنسجم مع جهودنا المتواصلة في مجال تمكين المرأة في المملكة. وكلنا ثقة بأن السيدات المشاركات في هذه البرنامج التدريبي هنّ بالفعل وسيبقين قدوة ونماذج يحتذى بها في هذا المجتمع الحيوي. كما أننا نعتز بشكل خاص بالإسهام في مسيرة تقدم المملكة في دعم المرأة تحقيقاً لرؤيتها 2030”.

وقد شاركت نخبة تضم 16 سيدة من الكفاءات المهنية الرفيعة في برنامج تدريبي مكثف، تم تصميمه خصيصًا للتركيز على جوانب الحوكمة وصنع القرار، وبشكل أخص على مبادئ حوكمة الشركات، وإستراتيجيات القيادة، والمعرفة المالية، وديناميكيات العمل في مجالس الإدارة، والرؤى المتخصصة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبالإضافة إلى المهارات الفنية، عمل البرنامج على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرص للتعلم من الزميلات والتوجيه والإرشاد، بما يساهم في بناء مجتمع من القيادات النسائية المُلهمة والقادرة على صياغة مستقبل واعد للقيادة المؤسسية في المنطقة.

وتجسد هذه المبادرة الهامة التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز التعاون المشترك بين المناطق، كما أنها تنسجم في الوقت ذاته مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.

وقا لت السيدة مي صالح المزيني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة (نصف):”يشكل برنامج المرأة السعودية في مجالس الإدارة (SWOB) علامة فارقة في مسيرة تطوير الحوكمة بالمملكة العربية السعودية، فهو مبادرة طموحة تهدف إلى تزويد المرأة بالقدرات والمهارات والرؤى الاستراتيجية والثقة اللازمة لتبوّء أعلى المناصب القيادية في مجالس الإدارة.” وأضافت“إن هذا البرنامج ليس برنامجاً تدريبياً فحسب، بل هو استثمار وطني في ترسيخ مبادئ الحوكمة الشاملة وخطوة جريئة نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030. وبالشراكة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، نفخر بأن نكون في طليعة هذا المسعى التحولي، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات النسائية المؤهلة والقادرة على القيادة بنزاهة ورؤية ثاقبة وإحداث تأثير على أرض الواقع.”