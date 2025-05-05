تعزيز دور المرأة في القيادة: شراكة إستراتيجية مع المركز العربي لتمكين المرأة

تعزيز دور المرأة في القيادة: شراكة إستراتيجية مع المركز العربي لتمكين المرأة
أقيم البرنامج في مدينة الرياض في الفترة من 27 أبريل حتى 1 مايو 2025، ويستند هذا البرنامج إلى الدور الرائد الذي يضطلع به مركز“نصف” في تمكين المرأة بالمملكة العربية السعودية، وهو الدور الذي حظي بتقدير واسع النطاق، وتُوّج مؤخرًا بالفوز بجائزة شايو الأوروبية المرموقة لعام 2024 لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد/ كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان“نحن فخورون للغاية بالمساهمة في هذه الفعالية، التي تنسجم مع جهودنا المتواصلة في مجال تمكين المرأة في المملكة. وكلنا ثقة بأن السيدات المشاركات في هذه البرنامج التدريبي هنّ بالفعل وسيبقين قدوة ونماذج يحتذى بها في هذا المجتمع الحيوي. كما أننا نعتز بشكل خاص بالإسهام في مسيرة تقدم المملكة في دعم المرأة تحقيقاً لرؤيتها 2030”.
وقد شاركت نخبة تضم 16 سيدة من الكفاءات المهنية الرفيعة في برنامج تدريبي مكثف، تم تصميمه خصيصًا للتركيز على جوانب الحوكمة وصنع القرار، وبشكل أخص على مبادئ حوكمة الشركات، وإستراتيجيات القيادة، والمعرفة المالية، وديناميكيات العمل في مجالس الإدارة، والرؤى المتخصصة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وبالإضافة إلى المهارات الفنية، عمل البرنامج على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرص للتعلم من الزميلات والتوجيه والإرشاد، بما يساهم في بناء مجتمع من القيادات النسائية المُلهمة والقادرة على صياغة مستقبل واعد للقيادة المؤسسية في المنطقة.
وتجسد هذه المبادرة الهامة التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير القدرات القيادية، وتعزيز التعاون المشترك بين المناطق، كما أنها تنسجم في الوقت ذاته مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار.
وقا لت السيدة مي صالح المزيني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة (نصف):”يشكل برنامج المرأة السعودية في مجالس الإدارة (SWOB) علامة فارقة في مسيرة تطوير الحوكمة بالمملكة العربية السعودية، فهو مبادرة طموحة تهدف إلى تزويد المرأة بالقدرات والمهارات والرؤى الاستراتيجية والثقة اللازمة لتبوّء أعلى المناصب القيادية في مجالس الإدارة.” وأضافت“إن هذا البرنامج ليس برنامجاً تدريبياً فحسب، بل هو استثمار وطني في ترسيخ مبادئ الحوكمة الشاملة وخطوة جريئة نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030. وبالشراكة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، نفخر بأن نكون في طليعة هذا المسعى التحولي، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات النسائية المؤهلة والقادرة على القيادة بنزاهة ورؤية ثاقبة وإحداث تأثير على أرض الواقع.”
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية