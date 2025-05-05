تقرير: الهندسة الاجتماعية تتصدر مشهد التهديدات السيبرانية عالميًا

MENAFN - Asdaf News) أصدرت بروف بوينت، الشركة الرائدة في مجال أمن المعلومات والامتثال، الجزء الأول من تقريرها السنوي حول العامل البشري للعام 2025، مسلطاً الضوء على كيفية تطور أساليب الجرائم السيبرانية، حيث برزت الهندسة الاجتماعية كأكبر تهديد يواجه المؤسسات والشركات على مستوى العالم.

ربما لا يكون أخطر سلاح يستخدمه قراصنة الانترنت رابطاً خبيثاً أو برنامجاً ضاراً متطوراً؛ بل قد يتمثل في قدرته على اختراق العقول باستخدام شخصيات وهمية، ومحادثات تبدو بريئة، وسرد قصص قابلة لتعزيز ثقة المستخدم. وفي في هذه الحالة، يمكن أن تكون الهندسة الاجتماعية الذكية أشد فعالية من أي هجوم تقني آخر.

من أهم ما ورد في تقرير بروف بوينت حول العامل البشري والهندسة الاجتماعية 2025:

1. التهديدات تنتشر عبر قنوات متعددة، مع تزايد صعوبة كشفها

. تحظر بروف بوينت 117 هجمة من نوعية TOAD (نقل الهجوم عبر الهاتف) سنوياً؛ حيث تعتمد هذه التهديدات غالباً على الهندسة الاجتماعية البحتة، متجاوزةً أدوات الحماية التقليدية التي تركز على الروابط أو المرفقات الخبيثة.

. تستخدم هجمات TOAD تقنيات مشابهة لأساليب التسويق عبر الهاتف للتلاعب بالضحايا، ودفعهم للاتصال بأرقام محددة وعندئذ يجري تحميل أدوات الوصول عن بُعد والبرمجيات الضارة الأخرى؛ وهو ما يلقي الضوء على الكيفية التي تنتقل بها الهجمات السيبرانية إلى قنوات تتجاوز البريد الإلكتروني.

. تنتشر حيل مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات TOAD عبر منصات التعاون في العمل والمراسلة مثل مايكروسوفت تيمز، حيث يتم استدراج المستخدمين لتثبيت برمجيات خبيثة بأنفسهم.

. ظهرت تهديدات أخرى، تشمل تقنيات“التحديث الوهمي” و”حقن الويب” لإقناع المستخدمين بالنقر وتثبيت البرمجيات الخبيثة

2. ارتفاع إيرادات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة بنسبة 40%

3. توسعت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لتشمل وظائف وهمية، إلى جانب الاحتيال العاطفي المعروف.

. بلغت الخسائر العالمية الناتجة عن هذه العمليات 3.9 مليار دولار، مع تسجيل زيادة نسبتها 210% في عدد الإيداعات خلال عام 2024 فقط.

. مع الارتفاع الكبير في عدد الضحايا، إلا أن متوسط قيمة الإيداع انخفض، ما يشير إلى أن الهجمات تستهدف عدد أكبر من الضحايا بمبالغ أقل.

4. الذكاء الاصطناعي الانشائي يعزز الاحتيال متعدد اللغات والمواقع

5. لا تزال اللغة الإنجليزية تهيمن على غالبية محاولات الاحتيال، لكن“بروف بوينت” رصدت ازدياداً في محاولات الهجوم بلغات أخرى.

. من المتوقع أن يؤدي انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توسيع قاعدة الاستهداف عبر تصميم حملات هندسة اجتماعية مخصصة لمناطق بعينها وبلغات مختلفة بدرجة دقة وفعالية أعلى.

6. تصاعد استخدام المحادثات“البريئة” من قبل جهات التهديد المدعومة من دول:

. نحو 25% من حملات التصيد الإلكتروني المدعومة من جهات حكومية يبدأ برسائل بريد إلكتروني“بريئة” تهدف إلى بناء الثقة؛ مما يشكل تحولاً ملحوظاً نحو التلاعب النفسي بدلاً من الاستغلال التقني.

. تُظهر البيانات أن 90% من هذه الرسائل تتظاهر التعاون أو النقاش المهني، وهو تحوّل لافت نحو استغلال الجانب النفسي للمستخدمين.

7. تزايد حالات الاحتيال بالرسوم المسبقة بنسبة 47% وتراجع حالات الابتزاز بنسبة 68%

. تشهد حالات الاحتيال تحولاً ملحوظاً من الابتزاز القائم على التخويف إلى الاحتيال القائم على الإغراء؛ حيث أصبحت عمليات الاحتيال بالرسوم المسبقة (AFF)، مثل عروض العمل المزيفة أو الهدايا الوهمية، أشد فعالية من التهديدات المباشرة.

. من أبرز الأمثلة جولة Eras الغنائية للفنانة تايلور سويفت، حيث تم استغلالها للاحتيال بتقديم عروض عمل وهمية.

تعليقاً على التقرير، قالت سيلينا لارسون، كبيرة محللي بيانات التهديدات في شركة بروف بوينت:“مع الانتشار المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يصبح بوسع الجهات المهاجمة توسيع قاعدة استهدافها عبر تحسين تصميم حملات الهندسة الاجتماعية بما يتناسب مع المواقع الجغرافية واللغات المختلفة. ولكن من المهم أن نتذكر أن لا فارق بين رسائل البريد الإلكتروني التي أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تلك التي كتبها عنصر بشري؛ إذ تبقى أساليب كشفها والتصدي لتلك التهديدات واحدة”.

تظل الهندسة الاجتماعية السلاح المفضل لقراصنة الانترنت، بدايةً من الاحتيال ووصولاً إلى التجسس. وسواء كانت الهجومات عبر التصيّد الإلكتروني أو انتحال الشخصيات أو تقديم العروض الجذابة بمساعدة بالذكاء الاصطناعي، فإن مجرمي الإنترنت يستعينون بأساليب التأثير النفسي أكثر من أي خلل تقني. وتشير بيانات بروف بوينت، أن الجوانب التقنية للهجمات غالباً ما تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد سلوكيات العنصر البشري. ولهذا، يتمثل السبيل إلى تعزيز الدفاعات في استخدام استراتيجيات دفاع تركز على الوعي والتصدي السلوكي لحماية العنصر البشري.