الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع“كريم” لتعزيز التجارب السياحية في المملكة

MENAFN - Asdaf News) في إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة الزائر والسائح في المملكة، وقعت الهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة كريم Careem، في جناح“روح السعودية” على هامش انعقاد معرض سوق السفر العربي ATM 2025 في دبي. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التجربة السياحية في المملكة من خلال الترويج لمجموعة من خدمات“كريم” الموجهة للزوار والسياح.

تهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة في المملكة وتعزيز الإنفاق السياحي ككل. كما ستعمل الهيئة السعودية للسياحة وشركة كريم على الاستفادة من محطات“كريم” المنتشرة في الوجهات السياحية للترويج لـ“روح السعودية” وتطوير تجارب تفاعلية مبتكرة مرتبطة بالفعاليات والمواسم والترفيهية.

تتضمن المذكرة الترويج للمنتجات السياحية عبر قاعدة بيانات“كريم” والإعلانات الموجهة داخل التطبيق، إضافة إلى حملات مشتركة مع نخبة المؤثرين خلال المواسم السياحية. كما ستعمل الهيئة وشركة كريم على تعزيز التجربة السياحية من خلال تقديم خدمات مميزة وفريدة من نوعها.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن توجه الهيئة السعودية للسياحة نحو التوسع في الشراكات التقنية مع منصات رقمية إقليمية وعالمية، بهدف تعزيز التجربة السياحية وجذب فئات جديدة من الزوار والسياح الراغبين في خوض تجارب استثنائية في مختلف مناطق المملكة.