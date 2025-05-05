الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع“كريم” لتعزيز التجارب السياحية في المملكة

الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع“كريم” لتعزيز التجارب السياحية في المملكة
تهدف الشراكة إلى تسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة في المملكة وتعزيز الإنفاق السياحي ككل. كما ستعمل الهيئة السعودية للسياحة وشركة كريم على الاستفادة من محطات“كريم” المنتشرة في الوجهات السياحية للترويج لـ“روح السعودية” وتطوير تجارب تفاعلية مبتكرة مرتبطة بالفعاليات والمواسم والترفيهية.
تتضمن المذكرة الترويج للمنتجات السياحية عبر قاعدة بيانات“كريم” والإعلانات الموجهة داخل التطبيق، إضافة إلى حملات مشتركة مع نخبة المؤثرين خلال المواسم السياحية. كما ستعمل الهيئة وشركة كريم على تعزيز التجربة السياحية من خلال تقديم خدمات مميزة وفريدة من نوعها.
تندرج هذه الاتفاقية ضمن توجه الهيئة السعودية للسياحة نحو التوسع في الشراكات التقنية مع منصات رقمية إقليمية وعالمية، بهدف تعزيز التجربة السياحية وجذب فئات جديدة من الزوار والسياح الراغبين في خوض تجارب استثنائية في مختلف مناطق المملكة.
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