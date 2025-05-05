لماذا الموظفون المُمَكَّنون هم القوة العظمى السيبرانية الحقيقية – وليسوا عبئًا

حان الوقت للتخلي عن الرواية البالية التي تقول إن الموظفين هم "الحلقة الأضعف" في الأمن السيبراني. هم ليسوا كذلك. هم ببساطة الأكثر استهدافًا. وهذا منطقي – إذا كنت مجرمًا إلكترونيًا، لماذا تقتحم الأنظمة الآمنة بالقوة بينما يمكنك ببساطة خداع إنسان؟

وهذا هو السبب في أن الاعتماد المفرط على الضوابط التقنية فقط يؤدي إلى نتائج عكسية. وكذلك معاملة المستخدمين كأعباء يجب التحكم فيها، بدلًا من أصول يجب تمكينها.

أحد المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر البشرية (HRM) لا يتعلق بإلقاء اللوم، بل بتمكين اتخاذ قرارات أفضل على كل المستويات. إنها استراتيجية عملية متعددة الطبقات تجمع بين التكنولوجيا والثقافة وتصميم السلوك لتقليل المخاطر السيبرانية البشرية بطريقة مستدامة. وهي تعترف بهذه الحقيقة الحاسمة: يمكن أن يكون موظفوك أعظم دفاع لك – إذا قمت بتجهيزهم جيدًا.

جوهر إدارة المخاطر البشرية هو تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أفضل بشأن المخاطر، ولكنه أكثر من ذلك. تؤكد آنا كولارد، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والدعوة في KnowBe4 أفريقيا: "مع المزيج الصحيح من الأدوات والثقافة والممارسات الأمنية، يصبح الموظفون امتدادًا لبرنامجك الأمني، بدلًا من مجرد سطح هجوم متزايد".

كشفت دراسة حديثة لشركة IBM أن أكثر من 90% من جميع الاختراقات السيبرانية يمكن إرجاعها إلى خطأ بشر بسبب استغلال الموظفين بنجاح من خلال عمليات الاحتيال التصيدية، أو استخدامهم كلمات مرور ضعيفة أو التعامل غير الأمثل مع البيانات الحساسة. لطالما رأت الشركات الاتجاه التصاعدي في هذا التهديد، بفضل العديد من الدراسات، وبالتالي غالبًا ما يُحكم على الموظفين بأنهم أكبر خطر تحتاج الشركات إلى إدارته. لكن هذا المنظور يحرم الشركات من فرصة تطوير أفضل دفاع يمكن أن تمتلكه: موظفون مُمَكَّنون ومبادرون في الخط الأمامي؛ وليسوا خلفه.

حماية المستخدمين – ولكن أيضًا تدريبهم من خلال التعرض

بالطبع، أول شيء يجب على الشركات فعله هو حماية الموظفين ودرء التهديدات الحقيقية عنهم. تقنيات الوقاية والكشف – مرشحات بوابة البريد الإلكتروني، حماية نقطة النهاية، التحليل المدفوع بالذكاء الاصطناعي – ضرورية لمنع المحتوى الضار من الوصول إلى صناديق بريد المستخدمين أو أجهزتهم. ولكن هنا تكمن المشكلة: إذا لم يتعرض المستخدمون للتهديدات أبدًا، فلن يبنوا القدرة على التعرف عليها عندما تتسرب.

هنا يأتي تأثير الانتشار – وهو تحيز إدراكي يوضح أنه كلما قل عدد مرات رؤية شخص ما لتهديد (مثل رسالة بريد إلكتروني تصيدية)، قل احتمال اكتشافه عندما يظهر أخيرًا. إنها نظرة ثاقبة رائعة ومخالفة للحدس قليلًا: في محاولة حماية المستخدمين أكثر من اللازم، قد نجعلهم أكثر عرضة للخطر.

لهذا السبب تعتبر حملات التصيد الوهمية وسيناريوهات التدريب الواقعية بالغة الأهمية. فهي توفر تعرضًا آمنًا ومتحكمًا فيه لتكتيكات الهجوم الشائعة – حتى يتمكن الأشخاص من تطوير ردود الفعل، والتعرف على الأنماط، والتفكير النقدي اللازم للاستجابة بحكمة في المواقف الحقيقية.

العديد من تهديدات اليوم لا تعتمد فقط على الثغرات التقنية – بل تستغل انتباه الإنسان. يستغل المهاجمون الإجهاد والإلحاح والتشتت لتجاوز المنطق وإثارة أفعال متهورة. سواء كان ذلك تصيدًا أو رسائل نصية تصيدية أو تزييفًا عميقًا أو عمليات احتيال بانتحال الصوت، فإن الهدف هو نفسه: التلاعب بالبشر لتجاوز التدقيق.

لهذا السبب، يعد بناء ما أسميه الوعي الرقمي – القدرة على التوقف والمراقبة والتقييم قبل التصرف – جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر البشرية. هذا ليس حديثًا مجردًا عن العافية؛ بل هو مهارة عملية تساعد الأشخاص على ملاحظة تكتيكات الخداع في الوقت الفعلي والبقاء في نظامهم (وضع التفكير النقدي) بدلًا من الرد التلقائي. الأدوات مثل التدخلات القائمة على الأنظمة أو المطالبات أو التنبيهات أو تذكيرات الفرصة الثانية هي طرق لإحداث هذا الاحتكاك لتشجيع التوقف متى وأينما كان ذلك مهمًا.

"يواجه الموظفون كل يوم موجة متزايدة من الهجمات المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لاستغلال نقاط الضعف البشرية، وليس فقط التقنية. بينما يستغل المهاجمون الأتمتة والذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية على نطاق واسع، فإن التدريب التقليدي ببساطة ليس فعالًا بما فيه الكفاية."

الحماية تتطلب دفاعًا متعدد الطبقات

"تمامًا كما تدير الشركات الثغرات التقنية، تحتاج إلى إدارة المخاطر البشرية – من خلال مزيج من السياسات والتكنولوجيا والثقافة والتعليم المستمر والتدخلات الشخصية"، كما تقول كولارد.

يمتد هذا النهج متعدد الطبقات إلى ما هو أبعد من التدريب التقليدي. يمكن للتدخلات القائمة على الأنظمة – مثل المطالبات الذكية والتنبيهات في الوقت الفعلي والتدريب الفوري – إبطاء المستخدمين في نقاط القرار الحاسمة، مما يساعدهم على اتخاذ خيارات أكثر أمانًا. يضيف التعلم المصغر المخصص، والمصمم خصيصًا لدور الفرد وملف المخاطر وأنماط السلوك، طبقة مهمة أخرى من الدفاع.

الأهم من ذلك، تؤكد كولارد على أن الثقة المعدومة لا ينبغي أن تنطبق فقط على الأنظمة. تشرح: "نحن بحاجة إلى تبني نفس المبدأ مع السلوك البشري. لا تفترض الوعي أبدًا. تحقق دائمًا من الفهم، وعززه باستمرار."

لجعل هذا المفهوم أكثر سهولة، تم استخدام الاختصار D.E.E.P.، وهو إطار عمل للدفاع الذي يركز على الإنسان:



الدفاع : استخدم التكنولوجيا والسياسة لحظر أكبر عدد ممكن من التهديدات قبل أن تصل إلى المستخدم.

التعليم : تقديم تدريب ومحاكاة وتدريب فوري ذي صلة ومستمر لبناء الوعي ومهارات اتخاذ القرار.

التمكين : تعزيز ثقافة يشعر فيها الموظفون بالثقة للإبلاغ عن الحوادث دون خوف من اللوم أو التداعيات. الحماية : مشاركة معلومات التهديدات بشفافية، والتعامل مع الأخطاء كفرص للتعلم، وليس أسبابًا للخجل.

"الأمن القائم على الخوف لا يمكّن الناس"، كما تشرح. "إنه يعزز فكرة أن الموظفين هم نقاط ضعف يجب إبقاؤهم خلف الخط الأمامي. ولكن مع الدعم المناسب، يمكن أن يكونوا مدافعين فاعلين – وحتى خط الدفاع الأول الخاص بك."

المستخدمون المُمَكَّنون هم جزء من نسيجك الأمني

عندما يتم تدريب الأشخاص ودعمهم وإعدادهم ذهنيًا – وليس مجرد إلقاء محاضرات عليهم مرة واحدة في السنة – يصبحون امتدادًا ديناميكيًا لوضعك للأمن السيبراني. هم لا يختبئون خلف جدار الحماية؛ هم جزء منه.

مع تزايد الهجمات في الحجم والتطور، لا يكفي الاعتماد على البرامج وحدها. تحتاج الشركات إلى طبقة بشرية تكون بنفس القدر من القدرة على التكيف والمرونة واليقظة. وهذا يعني استبدال ثقافة اللوم بثقافة التعلم. وهذا يعني رؤية الناس ليس كمشكلة، ولكن كجزء من الحل.

لأن الحقيقة هي: أفضل دفاع ليس نظامًا مثاليًا. إنه شخص مُعد جيدًا يعرف كيف يستجيب عندما يتسرب شيء ما.

تختتم كولارد: "السلوك البشري معقد بشكل جميل. لهذا السبب، يعد النهج متعدد الطبقات لإدارة المخاطر

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