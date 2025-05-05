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لماذا تناول المكملات الغذائية يسبب اصفرار في البول؟

لماذا تناول المكملات الغذائية يسبب اصفرار في البول؟

2025-05-05 07:03:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتجه الكثير من الأشخاص لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية من تلقاء أنفسهم، رغبة في تعزيز طاقتهم وتحسين الصحة العامة، دون الرجوع إلى الطبيب. إلا أن البعض يلاحظ اصفرار لون البول، خاصة في الصباح، وهو ما يثير القلق لديهم.


في هذا السياق، أوضح الصيدلي محمد الجارحي أن المكملات الغذائية تُصنّع غالبًا من مواد طبيعية، وليست كيماوية كما يعتقد البعض. وبيّن أن اصفرار البول بعد تناولها يعود إلى عملية التخلص من الفيتامينات الزائدة عبر الكبد والكلى، وهو ما يسبب تغيرًا في لون البول.


وأضاف الجارحي أن تناول كميات كافية من السوائل والماء يساعد في تخفيف الاصفرار الناتج عن المكملات، ويقلل من الضغط على الكلى.


وأشار إلى أن المكملات تنقسم إلى نوعين:
فيتامينات تذوب في الماء، مثل فيتامين C وB12، وهي غالبًا لا تُخزن في الجسم، وتُطرَح مع البول، لذا فإن تناولها لا يشكل خطرًا كبيرًا إذا تم بجرعات معتدلة.
فيتامينات تذوب في الدهون، مثل فيتامينات A وD وE وK، وهي تُخزّن في الجسم وقد تسبب تسممًا أو التهابات في الكبد والكلى عند تناولها دون الحاجة إليها أو دون استشارة طبية، خاصة إذا تجاوزت الجرعات الموصى بها.


وأكد الجارحي في ختام حديثه على أهمية استشارة الطبيب وإجراء تحاليل قبل تناول أي مكمل غذائي، لا سيما تلك التي تذوب في الدهون، لتجنّب أي مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.

الكونسلتو

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