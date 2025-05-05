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واتساب يتوقف عن العمل في 3 هواتف شهيرة .. هل تمتلك أحدها ؟

واتساب يتوقف عن العمل في 3 هواتف شهيرة .. هل تمتلك أحدها ؟

2025-05-05 07:03:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت شركة "ميتا"، الإثنين، وقف تقديم التحديثات الخاصة بتطبيق "واتساب" على بعض أجهزة "آيفون"، التي أصدرتها "أبل" منذ أكثر من 10 سنوات.
ووفقًا لبيان الشركة المالكة لـ"واتساب"، فإن الأجهزة المتأثرة تشمل هواتف iPhone 5s، وiPhone 6، وiPhone 6 Plus، التي تعمل بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه، حيث لم تعد هذه الإصدارات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمان التي يفرضها التطبيق.
وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين لديهم هاتف "آيفون" قديم ولم يتم تحديثه منذ مدة، قد يكونون بحاجة إلى الانتقال إلى هاتف جديد.
وبذلك لم يعد باستطاعة مالكي عدد من أجهزة أبل استخدام تطبيق "واتساب" في إرسال واستقبال الرسائل، حيث سيتوقف نظام الدردشة عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من iOS 15.1.
وقبل 5 مايو، كان يمكن لأي جهاز آيفون قادر على تشغيل iOS 12 أو إصدار أحدث أن يستخدم التطبيق، لكن ذلك سيتغير مع التحديث الرئيسي المقبل من "واتساب".
ورغم أن هذه الهواتف لم تعد تشكّل سوى نسبة صغيرة من مستخدمي واتساب، فإن هذا القرار سيصيب محبي الأجهزة القديمة بخيبة أمل.
وأقدم هذه الهواتف، 5s، أُطلق عام 2013، بينما الأحدث بينها، 6 بلس، طُرح في 2014، وهي طرازات أوقفت شركة "أبل" إصدارها عام 2016 وأعلنتها أجهزة قديمة.
ويعني إدراج هذه الهواتف في قائمة المنتجات القديمة، أن "أبل" لن تقدم لها خدمات صيانة أو قطع غيار أو تحديثات أمنية أو برمجية.
وبالإضافة إلى "واتساب"، لم يعد بإمكان مستخدمي هذه الأجهزة القديمة استخدام تطبيقات مثل "إنستغرام" و"سبوتيفاي".
وأفادت "واتساب"، تعليقًا على القرار: "تتغير الأجهزة والبرمجيات باستمرار، لذا نقوم بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها بشكل منتظم ونجري التحديثات. قبل أن نتوقف عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات داخل التطبيق وتذكيرات عدة مرات لترقية النظام".
وبحسب شركة "ميتا"، فـ"لضمان استمرار استخدام واتساب، من الضروري تحديث جهازك إلى iOS 15.1 أو إصدار أحدث، حتى لو كان جهازك من الطرازات الحديثة".
وللتحقق من إصدار النظام الحالي، افتح (الإعدادات)، اختر (عام)، ثم اضغط على (حول)، أسفل عنوان (الإصدار)، سترى رقم إصدار iOS المثبّت حاليًا.
وإذا كنت بحاجة إلى التحديث، انتقل إلى (عام) في (الإعدادات)، ثم اختر (تحديث البرنامج). إذا كان هناك إصدار أحدث متاح، اضغط على (تثبيت الآن) لبدء التحديث.
ولضمان حصولك على آخر التحديثات الأمنية والبرمجية تلقائيًا، يمكنك تفعيل "التحديثات التلقائية" في صفحة "تحديث البرنامج".
سكاي نيوز


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