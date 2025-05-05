رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين وفد الدارسين في برنامج الدفاع الوطني وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب" برئاسة آمر الكلية العميد الركن خالد بني يونس في إطار البرنامج الدراسي للكلية.



وفي مستهل جلسة عقدها مجلس النواب اليوم، رحب الصفدي بآمر كلية الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والدارسات في الكلية من أبناء المملكة ومن الدول الشقيقة والصديقة.



وقال، "اليوم والعيون تزهو برؤية العسكر على شرفات مجلس النواب، بيت الشعب، فإني أبعث لكم من القلب أطيب وأصدق معاني المحبة، فأنتم رمز عزة الوطن.

أهلاً بالجيش الذي صدق العهد وأخلص العمل والبسالة والعطاء والتضحية والفداء".



وأضاف، "أهلاً بالصامدين على جبهات الحق أمام تحديات المنطقة والإقليم. أهلاً برائحة المجد الواقفين مع أبناء أمتنا في واجب الضمير يحلقون في سماء غزة إغاثة وعلى أرضها عبر المستشفيات الميدانية سنداً وعونا. أهلاً بالأشاوس على أسوار الوطن يدافعون بالغالي والنفيس حماة للأهل والحمى".



ووجه الصفدي تحية للمخابرات العامة جنود الضياء فرسان الحق وللعيون الساهرة في جهاز الأمن العام.