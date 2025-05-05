صحيفة: القوات الجوية الهندية في حالة تأهب على طول الحدود مع باكستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Times of India، نقلا عن مصادر في قيادة القوات الجوية الهندية بأن القوات وضعت في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع باكستان.وتابع المصدر أن أطقم أسراب المقاتلات المسلحة بالكامل في القوات الأمامية في راجاستان والبنجاب على أهبة الاستعداد لمهام قتالية فورية. وقال: "يمكن استخدام مقاتلات (رافال) متعددة المهام التي تم شراؤها من فرنسا والمزودة بصواريخ كروز جو -أرض من طراز (سكالب) بمدى يزيد عن 300 كيلومتر لتنفيذ مهام قتالية".



وأشارت الصحيفة إلى رفع حالة التأهب القتالي للطيران في المطارات العسكرية الهندية في ضوء القصف غير المبرر الذي شنته القوات الباكستانية ليلة الخامس من مايو في ثماني قطاعات على طول خط السيطرة بالكامل في كشمير.



وقد تدهورت العلاقات الهندية الباكستانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل في باهالغام بإقليم جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم الذي نفذته جماعة "لشكر طيبة". وقد فرضت نيودلهي وإسلام آباد قيودا متبادلة على الموظفين الدبلوماسيين، وعلقتا الاتفاقيات الثنائية، وأغلقتا المجال الجوي لكل منهما أمام الطائرات. وأفاد الجانبان بفتح النار على خط السيطرة واتخاذ إجراءات انتقامية.

RT