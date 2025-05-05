بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 471.400 دينارًا ، وسعر الشراء 456.400 دينارًا.



في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 543.600 دينارًا، مقابل سعر شراء بلغ 521.600 دينارًا .

وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بالتسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



