بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن

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بعد الصعود الصاروخي في الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 471.400 دينارًا ، وسعر الشراء 456.400 دينارًا.
في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 543.600 دينارًا، مقابل سعر شراء بلغ 521.600 دينارًا .
وارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بالتسعيرة الثانية، 80 قرشا للغرام وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
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