وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

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وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا.
ويأتي هذا الإجراء بهدف إتاحة الفرصة للموقوفين للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدة التي أمضوها.
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