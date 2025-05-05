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وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفًا إداريًا

2025-05-05 07:02:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، للحكام الإداريين بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا.


ويأتي هذا الإجراء بهدف إتاحة الفرصة للموقوفين للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدة التي أمضوها.

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