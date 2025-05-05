رسالة هامة من الضمان الاجتماعي الى جميع العاملين في القطاعين العام والخاص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة العاملين في كلا القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة بعدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق شروط التقاعد المبكر عليهم ومفهوم المهن الخطرة على مهنهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.



وطالبت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المؤمن عليهم من المشمولين في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم والحصول على كتاب خطي من الفرع المعني بمدى انطباق شروط التقاعد المبكر ومفهوم المهن الخطرة على حالتهم، مبينة أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.



وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب.



وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الراغبين بالاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها زيارة موقعها الإلكتروني والدخول لزاوية التشريعات، مبينة أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية".