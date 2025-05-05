ميناء روتردام ينفي انخفاض حركة الشحن بين الصين وأوروبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت سلطات ميناء روتردام وجود مؤشرات على انخفاض تدفق البضائع على مسار الصين - أوروبا، مشيرة إلى أن عمليات إلغاء الشحن تحدث بالدرجة الأولى على مسار الصين - أمريكا.وقالت سيغريد هيسيلينك السكرتيرة الصحفية لميناء روتردام، الذي يعد الأكبر في أوروبا: "فيما يتعلق بإلغاءات الشحن، نرى أنها تؤثر بشكل رئيسي على المسار التجاري بين الصين والولايات المتحدة. وفي أوروبا، لا نلحظ حاليا أي مؤشرات على انخفاض الطاقة الاستيعابية".



وأكدت المسؤولة أن ميناء روتردام "يظل استباقيا ومرنا في الاستجابة للظروف، التي يمر بها الاقتصاد العالمي"، على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه قطاع اللوجستي.



وفي مطلع شهر أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات القادمة من 185 دولة ومنطقة، وتم احتساب الرسوم بناء على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة، وتهدف الخطوة لتحقيق توازن في الميزان التجاري بدلا من العجز.



لكن الإدارة الأمريكية أعلنت في 9 أبريل الماضي تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات على أساس متبادل لمدة 90 يوما وذلك لإجراء مفاوضات حول الرسوم، ولم يشمل التعليق السلع القادمة من الصين.

RT