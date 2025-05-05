الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثًا خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الساعات 24 الماضية مع 1599 حادثا بمختلف تصنيفاتها، شملت 1346 حالة إسعافية، و192 حادث إنقاذ، و61 حادث إطفاء.



وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف 7 دقائق و 34 ثانية، في حين سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة قدره 7 دقائق و 35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و33 ثانية.



وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث على مدار الساعة من خلال كوادرها المؤهلة والمزودة بأحدث المعدات، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة والوقاية للحفاظ على السلامة العامة.