الدفاع المدني يتعامل مع 1599 حادثًا خلال 24 ساعة
وبلغ معدل زمن الاستجابة لحالات الإسعاف 7 دقائق و 34 ثانية، في حين سجلت حوادث الإنقاذ معدل استجابة قدره 7 دقائق و 35 ثانية، بينما بلغ معدل الاستجابة لحوادث الإطفاء 7 دقائق و33 ثانية.
وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث على مدار الساعة من خلال كوادرها المؤهلة والمزودة بأحدث المعدات، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة والوقاية للحفاظ على السلامة العامة.
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