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منصة السفر الرائدة WINGIE تشارك رؤى الربع الأول حول سلوك الحجز
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) أعلنت WINGIE، منصة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركتها لأحدث الرؤى المستندة إلى بياناتها الداخلية للربع الأول من عام 2025. وتكشف البيانات عن اتجاهات في سلوك المستخدمين، بما في ذلك الهيمنة المستمرة لرحلات السفر الفردي، والاختلاف الملحوظ في أنماط الطلبات.
خلال الربع الأول، شكّل المستخدمون الذكور أكثر من 60% من إجمالي طلبات السفر على المنصة بشكل مستمر، بينما بقيت نسبة المستخدمين الإناث دون 40%. وعلى الرغم من التقلبات الموسمية التي أثرت على كلا المجموعتين، ظل التوزيع الإجمالي حسب الجنس مستقراً.
وتُظهر بيانات Wingie أيضاً أن ما يقارب 67% من جميع الحجوزات تمت من قِبل مسافرين أفراد، في حين أن حوالي 33% فقط شملت مسافرين اثنين أو أكثر. ويؤكد ذلك استمرار شعبية السفر الفردي، خصوصاً بين الفئات العمرية الشابة التي تبحث عن المرونة والاستقلالية في تجارب سفرها.
وفيما يتعلق بالوجهات، برزت القاهرة كخيار أول، حيث استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي الطلب على السفر. كما جذبت مدن أخرى مثل جدة ودبي والكويت وإسطنبول اهتماماً، وإن كان بمستويات أقل. وتشير هذه التركّزات إلى تفضيل إقليمي قوي للقاهرة، وهو اتجاه قد يستمر خلال الأرباع القادمة اعتماداً على الحملات الموسمية أو المسارات الجديدة للسفر.
وتعزز هذه النتائج مكانة WINGIE كمنصة السفر الرائدة في المنطقة، من خلال تقديم رؤى قيّمة حول تطور سلوك المستخدمين. ومع استمرار تأثير السفر الفردي والتفضيلات الإقليمية على الطلب، تظل WINGIE ملتزمة بتوسيع عروضها مع المزيد من التخصيص والمرونة والملاءمة المحلية. ومن خلال التحليل المستمر لاتجاهات المستخدمين، تهدف WINGIE إلى تقديم تجارب سفر أذكى وأكثر تخصيصاً، والارتقاء بالرحلة الرقمية للمسافرين عبر جميع أسواقها.
خلال الربع الأول، شكّل المستخدمون الذكور أكثر من 60% من إجمالي طلبات السفر على المنصة بشكل مستمر، بينما بقيت نسبة المستخدمين الإناث دون 40%. وعلى الرغم من التقلبات الموسمية التي أثرت على كلا المجموعتين، ظل التوزيع الإجمالي حسب الجنس مستقراً.
وتُظهر بيانات Wingie أيضاً أن ما يقارب 67% من جميع الحجوزات تمت من قِبل مسافرين أفراد، في حين أن حوالي 33% فقط شملت مسافرين اثنين أو أكثر. ويؤكد ذلك استمرار شعبية السفر الفردي، خصوصاً بين الفئات العمرية الشابة التي تبحث عن المرونة والاستقلالية في تجارب سفرها.
وفيما يتعلق بالوجهات، برزت القاهرة كخيار أول، حيث استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي الطلب على السفر. كما جذبت مدن أخرى مثل جدة ودبي والكويت وإسطنبول اهتماماً، وإن كان بمستويات أقل. وتشير هذه التركّزات إلى تفضيل إقليمي قوي للقاهرة، وهو اتجاه قد يستمر خلال الأرباع القادمة اعتماداً على الحملات الموسمية أو المسارات الجديدة للسفر.
وتعزز هذه النتائج مكانة WINGIE كمنصة السفر الرائدة في المنطقة، من خلال تقديم رؤى قيّمة حول تطور سلوك المستخدمين. ومع استمرار تأثير السفر الفردي والتفضيلات الإقليمية على الطلب، تظل WINGIE ملتزمة بتوسيع عروضها مع المزيد من التخصيص والمرونة والملاءمة المحلية. ومن خلال التحليل المستمر لاتجاهات المستخدمين، تهدف WINGIE إلى تقديم تجارب سفر أذكى وأكثر تخصيصاً، والارتقاء بالرحلة الرقمية للمسافرين عبر جميع أسواقها.
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