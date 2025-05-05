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تستضيف منظمة HWPL جلسة إحاطة افتتاحية لبناء السلام في أديس أبابا في خضم إعادة الإعمار بعد الصراع
(MENAFN- HWPL)
في 30 أبريل 2025، عقدت منظمة ’الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)‘، وهي منظمة دولية للسلام، جلسة إحاطة مخصصة في أديس أبابا للتعريف بأطر السلام الدولية التي وضعتها واستكشاف تطبيقاتها المحلية. وركزت الجلسة، التي استمرت نصف يوم، على كيفية دعم ’وثيقة السلام ووقف الحرب (DPCW)‘ الصادرة عن المنظمة، إلى جانب برامجها التعليمية في مجال السلام، ومأسسة السلام، والوئام بين الأديان، لتعافي إثيوبيا المستمر من النزاعات الداخلية. وشارك المشاركون في عروض تقديمية رئيسية، وراجعوا نماذج من المناهج الجامعية، واطلعوا على برنامج تجريبي مقترح "سفير السلام" لموظفي الخدمة المدنية، وذلك في إطار برنامج عملي مصمم خصيصًا لتكييف النماذج العالمية مع السياق الإثيوبي متعدد الأعراق.
بعد وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، لا تزال التوترات بين الجماعات العرقية والدينية مصدر قلق. في سبتمبر 2024، تصاعدت تجمعات المصلين المسلمين والأرثوذكس الإثيوبيين قرب ساحة ميكيلي بعد تدخل قوات الأمن، مما سلّط الضوء على التوترات المحلية التي لم تُحل بعد. تسعى منظمة HWPL إلى معالجة هذه التوترات من خلال التثقيف المحلي من أجل السلام، والدعوة التشريعية، والتواصل بين الأديان. وقد تضمنت فعالية نُظمت مؤخرًا ملخصات سياسات وورش عمل ركزت على تكييف المناهج القانونية والشعبية مع السياق الإثيوبي المتنوع، بما يتماشى مع أهداف بناء السلام الوطنية.
وأضاف أبوما كاسو، رئيس قسم البرامج في قناة واليف تي في، "إن المناهج التفصيلية لتعليم السلام وموارد التدريب تعالج حاجة ماسة في جامعاتنا، وتزود الشباب الإثيوبيين بالمهارات العملية للمواطنة البناءة".
قال أداني ديشاسا تيشالي، مدير بناء السلام: "يتوافق إطار عمل منظمة HWPL بشكل وثيق مع عملنا في المجلس الديني الإثيوبي". وأضاف: "إن دمج نموذج مكتب WARP (الحوار بين الأديان) في منتدياتنا المشتركة بين الأديان من شأنه أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي انفصل بسبب الاضطرابات الأخيرة".
كخطوة تالية، ستقوم HWPL بإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات من خلال مذكرات تفاهم مع جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية والمجلس الديني الإثيوبي. سيطلق مشروع تجريبي مشترك لمنهج تعليم السلام التابع لمنظمة HWPL في ثلاثة فروع إقليمية عام 2025. وفي الوقت نفسه، تناقش لجنة إثيوبية لخبراء السلام للإشراف على توطين حملة السلام والسلام وتنسيق حلقات النقاش بين الأديان. تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ آليات السلام العالمية التابعة لمنظمة HWPL في جهود إثيوبيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
في 30 أبريل 2025، عقدت منظمة ’الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)‘، وهي منظمة دولية للسلام، جلسة إحاطة مخصصة في أديس أبابا للتعريف بأطر السلام الدولية التي وضعتها واستكشاف تطبيقاتها المحلية. وركزت الجلسة، التي استمرت نصف يوم، على كيفية دعم ’وثيقة السلام ووقف الحرب (DPCW)‘ الصادرة عن المنظمة، إلى جانب برامجها التعليمية في مجال السلام، ومأسسة السلام، والوئام بين الأديان، لتعافي إثيوبيا المستمر من النزاعات الداخلية. وشارك المشاركون في عروض تقديمية رئيسية، وراجعوا نماذج من المناهج الجامعية، واطلعوا على برنامج تجريبي مقترح "سفير السلام" لموظفي الخدمة المدنية، وذلك في إطار برنامج عملي مصمم خصيصًا لتكييف النماذج العالمية مع السياق الإثيوبي متعدد الأعراق.
بعد وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، لا تزال التوترات بين الجماعات العرقية والدينية مصدر قلق. في سبتمبر 2024، تصاعدت تجمعات المصلين المسلمين والأرثوذكس الإثيوبيين قرب ساحة ميكيلي بعد تدخل قوات الأمن، مما سلّط الضوء على التوترات المحلية التي لم تُحل بعد. تسعى منظمة HWPL إلى معالجة هذه التوترات من خلال التثقيف المحلي من أجل السلام، والدعوة التشريعية، والتواصل بين الأديان. وقد تضمنت فعالية نُظمت مؤخرًا ملخصات سياسات وورش عمل ركزت على تكييف المناهج القانونية والشعبية مع السياق الإثيوبي المتنوع، بما يتماشى مع أهداف بناء السلام الوطنية.
وأضاف أبوما كاسو، رئيس قسم البرامج في قناة واليف تي في، "إن المناهج التفصيلية لتعليم السلام وموارد التدريب تعالج حاجة ماسة في جامعاتنا، وتزود الشباب الإثيوبيين بالمهارات العملية للمواطنة البناءة".
قال أداني ديشاسا تيشالي، مدير بناء السلام: "يتوافق إطار عمل منظمة HWPL بشكل وثيق مع عملنا في المجلس الديني الإثيوبي". وأضاف: "إن دمج نموذج مكتب WARP (الحوار بين الأديان) في منتدياتنا المشتركة بين الأديان من شأنه أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي انفصل بسبب الاضطرابات الأخيرة".
كخطوة تالية، ستقوم HWPL بإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات من خلال مذكرات تفاهم مع جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية والمجلس الديني الإثيوبي. سيطلق مشروع تجريبي مشترك لمنهج تعليم السلام التابع لمنظمة HWPL في ثلاثة فروع إقليمية عام 2025. وفي الوقت نفسه، تناقش لجنة إثيوبية لخبراء السلام للإشراف على توطين حملة السلام والسلام وتنسيق حلقات النقاش بين الأديان. تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ آليات السلام العالمية التابعة لمنظمة HWPL في جهود إثيوبيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
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