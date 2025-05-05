حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 5 (كونا) -- الخامس من مايو

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1974 - تأسيس الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الذي انضم إلى عضوية اللجنة الأولمبية في 9 يناير عام 1975.

1974 - انتخاب الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية حتى عام 1985 وأعيد انتخابه عام 1989 وظل رئيسا لها حتى يوم استشهاده في الثاني من أغسطس عام 1990.

1992 - محاولة اغتيال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الهند متعب الرميح.

2002 - افتتاح مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد ويعد أول مصنع من نوعه في الكويت لتصنيع ودرفلة الحديد بطاقة 450 ألف طن سنويا.

2015 - الانتهاء من فهرسة 800 وثيقة نادرة عن الكويت في الأرشيف العثماني.

2015 - مجلس الأمة يوافق على قانون تأسيس شركة كويتية للاتجار بالمواشي.

2019 - فريق الإطفاء التابع لشركة نفط الكويت يفوز بالمركز الأول في بطولة العالم لتحدي رجال الإطفاء في نيوزيلندا.

2021 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يبرم اتفاقا لإنشاء متحف رياضي تاريخي متخصص بكرة القدم الكويتية في منطقة الرميثية.

2023 - منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم يتأهل لكأس العالم بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة في إيران.(النهاية) م ب ر / ن س ن