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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-05-05 04:17:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 5 (كونا) -- الخامس من مايو

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1974 - تأسيس الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الذي انضم إلى عضوية اللجنة الأولمبية في 9 يناير عام 1975.
1974 - انتخاب الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية حتى عام 1985 وأعيد انتخابه عام 1989 وظل رئيسا لها حتى يوم استشهاده في الثاني من أغسطس عام 1990.
1992 - محاولة اغتيال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الهند متعب الرميح.
2002 - افتتاح مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد ويعد أول مصنع من نوعه في الكويت لتصنيع ودرفلة الحديد بطاقة 450 ألف طن سنويا.
2015 - الانتهاء من فهرسة 800 وثيقة نادرة عن الكويت في الأرشيف العثماني.
2015 - مجلس الأمة يوافق على قانون تأسيس شركة كويتية للاتجار بالمواشي.
2019 - فريق الإطفاء التابع لشركة نفط الكويت يفوز بالمركز الأول في بطولة العالم لتحدي رجال الإطفاء في نيوزيلندا.
2021 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يبرم اتفاقا لإنشاء متحف رياضي تاريخي متخصص بكرة القدم الكويتية في منطقة الرميثية.
2023 - منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم يتأهل لكأس العالم بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة في إيران.(النهاية) م ب ر / ن س ن

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