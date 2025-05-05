حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1974 - تأسيس الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الذي انضم إلى عضوية اللجنة الأولمبية في 9 يناير عام 1975.
1974 - انتخاب الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية حتى عام 1985 وأعيد انتخابه عام 1989 وظل رئيسا لها حتى يوم استشهاده في الثاني من أغسطس عام 1990.
1992 - محاولة اغتيال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى الهند متعب الرميح.
2002 - افتتاح مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد ويعد أول مصنع من نوعه في الكويت لتصنيع ودرفلة الحديد بطاقة 450 ألف طن سنويا.
2015 - الانتهاء من فهرسة 800 وثيقة نادرة عن الكويت في الأرشيف العثماني.
2015 - مجلس الأمة يوافق على قانون تأسيس شركة كويتية للاتجار بالمواشي.
2019 - فريق الإطفاء التابع لشركة نفط الكويت يفوز بالمركز الأول في بطولة العالم لتحدي رجال الإطفاء في نيوزيلندا.
2021 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يبرم اتفاقا لإنشاء متحف رياضي تاريخي متخصص بكرة القدم الكويتية في منطقة الرميثية.
2023 - منتخب الكويت لكرة القدم للصالات للصم يتأهل لكأس العالم بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بستة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ المقامة في إيران.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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