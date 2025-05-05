القطاع الصحي الإماراتي... جاهزية عالية واستجابة فورية تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم

القطاع الصحي الإماراتي... جاهزية عالية واستجابة فورية تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم
أبوظبي - 5 - 5 (كونا) -- رسخ القطاع الصحي في دولة الإمارات في عام 2025 حضوره على المستوى الإقليمي والعالمي لاسيما في الدول والمجتمعات التي تشهد أزمات إنسانية صعبة.
وأثبت القطاع الصحي الإماراتي جاهزيته الكاملة للاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة حول العالم عبر جهود ومبادرات أسهمت في تعزيز ودعم منظومة الرعاية الصحية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشهد ظروفا استثنائية وذلك من خلال إرسال المساعدات والإمدادات الطبية وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية عبر مشافيها الميدانية والتكفل بنقل المرضى والمصابين إلى أرضها للعلاج في مستشفياتها هذا فضلا عن مبادراتها في إنشاء مجموعة من المرافق الطبية حول العالم.
فلسطين
واصلت الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" تنفيذ مبادرات صحية متكاملة تجسد نهجها الراسخ في تقديم الرعاية الطبية للمصابين لا سيما في المناطق المتأثرة بقطاع غزة.
وفي هذا الإطار بلغ عدد الحالات التي تلقت العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة حتى 8 أبريل الجاري أكثر من 51 ألف حالة مع التركيز على الإصابات الحرجة والعمليات الجراحية الدقيقة.
وأطلقت الإمارات من خلال المستشفى مبادرة إنسانية نوعية لتركيب الأطراف الصناعية للمصابين ممن تعرضوا للبتر بهدف دعم إعادة تأهيلهم وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.
وقدمت الإمارات أيضا دعما طبيا شاملا للمستشفيات في غزة تجاوز حجمه 750 طنا من الإمدادات الطبية والأدوية وشمل أجهزة ومولدات كهربائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
ونفذت الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض الخطيرة.
وفي إطار الاهتمام بالحالات الحرجة قامت الإمارات بإجلاء عدد من المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الدولة لتلقي العلاج وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 1000 طفل و1000 من مرضى السرطان تلقوا رعاية طبية متخصصة تضمنت العمليات الجراحية والعلاج التأهيلي والدعم النفسي.
واستقبل الإمارات المستشفى الميداني العائم في مدينة العريش المصرية أكثر من 10 آلاف حالة قادمة من معبر رفح وقدم لها خدمات طبية طارئة إلى جانب عمليات جراحية دقيقة ضمن بيئة علاجية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية.
وحملت قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى الاشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح مئات الأطنان من المساعدات الطبية التي تضمنت أجهزة غسيل كلى وأجهزة موجات فوق الصوتية "التراساوند" وأجهزة إنعاش رئوي وكراسي متحركة وأقنعة تنفس صناعي إضافة إلى مواد استهلاكية طبية وأدوية متنوعة.
بدورها ارسلت "دبي الإنسانية" منذ يناير 2025 ثلاث شحنات إغاثية إلى مطار العريش المصري نقلت على متنها حوالي 256 طنا متريا من الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لنقلها إلى داخل غزة.
وخصصت الإمارات منحة مالية قيمتها 5ر64 مليون دولار أمريكي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية دعما للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق.
السودان
افتتحت دولة الإمارات في مارس الماضي مستشفى مادهول الميداني في ولاية شمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان بسعة أولية تضم 100 سرير وعدة عيادات متخصصة لخدمة قرابة مليوني شخص من المجتمع المضيف والجنوب سودانيين العائدين من السودان واللاجئين السودانيين في ولاية شمال بحر الغزال.
ويعد مستشفى مادهول الميداني المستشفى الثالث الذي شيدته دولة الإمارات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار حيث شيّدت مستشفييْن ميدانيّيْن في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار واللذين استقبلا 90889 حالة كما قدمت الدعم إلى 127 منشأة صحية في عدد من الولايات.
وخصصت دولة الإمارات 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان منها 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية.
أنغولا
أرسلت دولة الإمارات في يناير الماضي 25 سيارة إسعاف ومعدات ومستلزمات صحية متنوعة إلى جمهورية أنغولا الصديقة وذلك ضمن حزمة المبادرة الإماراتية العالمية التي أعلنت عنها سابقا لدعم قطاع الصحة في إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار أمريكي وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"إذ تركز المبادرة على تطوير الخدمات الصحية في قارة إفريقيا وبناء أنظمة صحية مستدامة تتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التحديات المناخية.
تشاد
وشهد شهر أبريل الجاري توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد لاتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.
ونصت الاتفاقية على بناء وتشغيل مستشفى "الشيخة فاطمة بنت مبارك" في العاصمة التشادية "أنجمينا" على أرض مخصصة من حكومة تشاد بمساحة إجمالية (11300 متر مربع) منها 9500 متر مربع كمساحة لبناء المستشفى ومساحة 1800 متر مربع خاصة بمبنى إقامة الكادر الطبي بالإضافة إلى تخصيص مساحة (4200 متر مربع) لبناء وتشغيل "مركز متخصص لغسيل الكلى" مجهز بأحدث التقنيات الطبية ويوفر أحدث الخدمات الصحية لتقديم الرعاية العلاجية اللازمة لمرضى غسيل الكلى.
أوغندا
في 17 يناير الماضي وضمن برنامج مستشفيات الإمارات العالمية وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوغندا الصديقة اتفاقية لبناء مستشفى إماراتي متكامل متخصص في طب العيون بمدينة "عنتيبي" بقيمة 20 مليون دولار.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن برنامج مستشفيات الإمارات العالمية الذي يأتي في إطار مبادرة إرث زايد الإنساني والهادفة إلى بناء 10 مستشفيات متخصصة خلال عقد من الزمن في مختلف قارات العالم لتكون هذه المستشفيات امتدادا لروح التعاون والتضامن التي لطالما ميزت السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
مواجهة الأمراض المدارية
تواصل دولة الإمارات تصدر الجهود الدولية للحد من انتشار الأمراض المدارية المهملة في العديد من الأقاليم والدول حول العالم إذ تشكل مبادراتها الإنسانية ومساهماتها المالية عوامل رئيسية لتسريع الخطوات نحو الوصول إلى عالم خال نهائيا من تلك الأمراض.
وأوضحت الدكتورة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد" الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني أن المعهد شكل منذ تأسيسه عام 2019 إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وساهمت جهوده في تسريع القضاء على مثل الملاريا وداء الفيلي والعمى النهري وشلل الأطفال في العديد من الدول حيث أطلق على مدى 6 سنوات عشرات البرامج في نحو 30 دولة خدمة لهذا الهدف.
وأشارت إلى أن المبادرة الصحية "بلوغ الميل الأخير" لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم والتي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أعلنت في أبريل 2024 عن تقديم 55 مليون درهم إلى "غلايد" وهي المنحة الثانية منذ إطلاق المعهد الذي يساهم في جهود استئصال أمراض.
والجدير بالذكر أن عام 2017 شهد إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير وذلك بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برأس مال بلغ 100 مليون دولار وخلال مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 تم الإعلان عن زيادة حجم الصندوق إلى 500 مليون دولار بهدف رفع قدرته على الوصول إلى المناطق المتأثرة من 7 دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا إضافة إلى اليمن. (النهاية) وام
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