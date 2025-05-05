القطاع الصحي الإماراتي... جاهزية عالية واستجابة فورية تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نشرة وكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن ملف النشرة الصحية لوكالات الأنباء العربية (فانا)

أبوظبي - 5 - 5 (كونا) -- رسخ القطاع الصحي في دولة الإمارات في عام 2025 حضوره على المستوى الإقليمي والعالمي لاسيما في الدول والمجتمعات التي تشهد أزمات إنسانية صعبة.

وأثبت القطاع الصحي الإماراتي جاهزيته الكاملة للاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة حول العالم عبر جهود ومبادرات أسهمت في تعزيز ودعم منظومة الرعاية الصحية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشهد ظروفا استثنائية وذلك من خلال إرسال المساعدات والإمدادات الطبية وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية عبر مشافيها الميدانية والتكفل بنقل المرضى والمصابين إلى أرضها للعلاج في مستشفياتها هذا فضلا عن مبادراتها في إنشاء مجموعة من المرافق الطبية حول العالم.

فلسطين

واصلت الإمارات عبر عملية "الفارس الشهم 3" تنفيذ مبادرات صحية متكاملة تجسد نهجها الراسخ في تقديم الرعاية الطبية للمصابين لا سيما في المناطق المتأثرة بقطاع غزة.

وفي هذا الإطار بلغ عدد الحالات التي تلقت العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة حتى 8 أبريل الجاري أكثر من 51 ألف حالة مع التركيز على الإصابات الحرجة والعمليات الجراحية الدقيقة.

وأطلقت الإمارات من خلال المستشفى مبادرة إنسانية نوعية لتركيب الأطراف الصناعية للمصابين ممن تعرضوا للبتر بهدف دعم إعادة تأهيلهم وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.

وقدمت الإمارات أيضا دعما طبيا شاملا للمستشفيات في غزة تجاوز حجمه 750 طنا من الإمدادات الطبية والأدوية وشمل أجهزة ومولدات كهربائية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

ونفذت الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض الخطيرة.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الحرجة قامت الإمارات بإجلاء عدد من المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى الدولة لتلقي العلاج وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 1000 طفل و1000 من مرضى السرطان تلقوا رعاية طبية متخصصة تضمنت العمليات الجراحية والعلاج التأهيلي والدعم النفسي.

واستقبل الإمارات المستشفى الميداني العائم في مدينة العريش المصرية أكثر من 10 آلاف حالة قادمة من معبر رفح وقدم لها خدمات طبية طارئة إلى جانب عمليات جراحية دقيقة ضمن بيئة علاجية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية.

وحملت قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى الاشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح مئات الأطنان من المساعدات الطبية التي تضمنت أجهزة غسيل كلى وأجهزة موجات فوق الصوتية "التراساوند" وأجهزة إنعاش رئوي وكراسي متحركة وأقنعة تنفس صناعي إضافة إلى مواد استهلاكية طبية وأدوية متنوعة.

بدورها ارسلت "دبي الإنسانية" منذ يناير 2025 ثلاث شحنات إغاثية إلى مطار العريش المصري نقلت على متنها حوالي 256 طنا متريا من الإمدادات الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لنقلها إلى داخل غزة.

وخصصت الإمارات منحة مالية قيمتها 5ر64 مليون دولار أمريكي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية دعما للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق.

السودان

افتتحت دولة الإمارات في مارس الماضي مستشفى مادهول الميداني في ولاية شمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان بسعة أولية تضم 100 سرير وعدة عيادات متخصصة لخدمة قرابة مليوني شخص من المجتمع المضيف والجنوب سودانيين العائدين من السودان واللاجئين السودانيين في ولاية شمال بحر الغزال.

ويعد مستشفى مادهول الميداني المستشفى الثالث الذي شيدته دولة الإمارات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار حيث شيّدت مستشفييْن ميدانيّيْن في مدينتي أمدجراس وأبشي في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار واللذين استقبلا 90889 حالة كما قدمت الدعم إلى 127 منشأة صحية في عدد من الولايات.

وخصصت دولة الإمارات 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان منها 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية.

أنغولا

أرسلت دولة الإمارات في يناير الماضي 25 سيارة إسعاف ومعدات ومستلزمات صحية متنوعة إلى جمهورية أنغولا الصديقة وذلك ضمن حزمة المبادرة الإماراتية العالمية التي أعلنت عنها سابقا لدعم قطاع الصحة في إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار أمريكي وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"إذ تركز المبادرة على تطوير الخدمات الصحية في قارة إفريقيا وبناء أنظمة صحية مستدامة تتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التحديات المناخية.

تشاد

وشهد شهر أبريل الجاري توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد لاتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.

ونصت الاتفاقية على بناء وتشغيل مستشفى "الشيخة فاطمة بنت مبارك" في العاصمة التشادية "أنجمينا" على أرض مخصصة من حكومة تشاد بمساحة إجمالية (11300 متر مربع) منها 9500 متر مربع كمساحة لبناء المستشفى ومساحة 1800 متر مربع خاصة بمبنى إقامة الكادر الطبي بالإضافة إلى تخصيص مساحة (4200 متر مربع) لبناء وتشغيل "مركز متخصص لغسيل الكلى" مجهز بأحدث التقنيات الطبية ويوفر أحدث الخدمات الصحية لتقديم الرعاية العلاجية اللازمة لمرضى غسيل الكلى.

أوغندا

في 17 يناير الماضي وضمن برنامج مستشفيات الإمارات العالمية وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوغندا الصديقة اتفاقية لبناء مستشفى إماراتي متكامل متخصص في طب العيون بمدينة "عنتيبي" بقيمة 20 مليون دولار.

وجاء توقيع الاتفاقية ضمن برنامج مستشفيات الإمارات العالمية الذي يأتي في إطار مبادرة إرث زايد الإنساني والهادفة إلى بناء 10 مستشفيات متخصصة خلال عقد من الزمن في مختلف قارات العالم لتكون هذه المستشفيات امتدادا لروح التعاون والتضامن التي لطالما ميزت السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

مواجهة الأمراض المدارية

تواصل دولة الإمارات تصدر الجهود الدولية للحد من انتشار الأمراض المدارية المهملة في العديد من الأقاليم والدول حول العالم إذ تشكل مبادراتها الإنسانية ومساهماتها المالية عوامل رئيسية لتسريع الخطوات نحو الوصول إلى عالم خال نهائيا من تلك الأمراض.

وأوضحت الدكتورة الحوسني نائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد" الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني أن المعهد شكل منذ تأسيسه عام 2019 إضافة حاسمة إلى قطاع الصحة العالمي وساهمت جهوده في تسريع القضاء على مثل الملاريا وداء الفيلي والعمى النهري وشلل الأطفال في العديد من الدول حيث أطلق على مدى 6 سنوات عشرات البرامج في نحو 30 دولة خدمة لهذا الهدف.

وأشارت إلى أن المبادرة الصحية "بلوغ الميل الأخير" لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم والتي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أعلنت في أبريل 2024 عن تقديم 55 مليون درهم إلى "غلايد" وهي المنحة الثانية منذ إطلاق المعهد الذي يساهم في جهود استئصال أمراض.

والجدير بالذكر أن عام 2017 شهد إنشاء صندوق بلوغ الميل الأخير وذلك بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برأس مال بلغ 100 مليون دولار وخلال مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر 2023 تم الإعلان عن زيادة حجم الصندوق إلى 500 مليون دولار بهدف رفع قدرته على الوصول إلى المناطق المتأثرة من 7 دول إلى 39 دولة في جميع أنحاء إفريقيا إضافة إلى اليمن. (النهاية) وام