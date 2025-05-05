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(الموانئ الكويتية): استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة)

(الموانئ الكويتية): استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة)

2025-05-05 04:17:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 5 (كونا) -- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة) منذ الساعة التاسعة صباحا بعد التعدل التدريجي لحالة الطقس.
وأكدت الموانئ في بيان لها استعدادها لضمان سلامة الحركة الملاحية البحرية وسلامة أطقمها والمنشآت في حال تغير الحالة الجوية أو أي أمر طارئ.
وتأثرت دولة الكويت يوم أمس بنشاط في حركة الرياح قل معها مستوى الرؤية الأفقية وانعدمت ببعض المناطق.(النهاية)

ع د / م خ


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