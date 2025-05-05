(الموانئ الكويتية): استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة)

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(الموانئ الكويتية): استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 5 (كونا) -- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي (الشويخ) و(الشعيبة) منذ الساعة التاسعة صباحا بعد التعدل التدريجي لحالة الطقس.
وأكدت الموانئ في بيان لها استعدادها لضمان سلامة الحركة الملاحية البحرية وسلامة أطقمها والمنشآت في حال تغير الحالة الجوية أو أي أمر طارئ.
وتأثرت دولة الكويت يوم أمس بنشاط في حركة الرياح قل معها مستوى الرؤية الأفقية وانعدمت ببعض المناطق.(النهاية)
ع د / م خ
وأكدت الموانئ في بيان لها استعدادها لضمان سلامة الحركة الملاحية البحرية وسلامة أطقمها والمنشآت في حال تغير الحالة الجوية أو أي أمر طارئ.
وتأثرت دولة الكويت يوم أمس بنشاط في حركة الرياح قل معها مستوى الرؤية الأفقية وانعدمت ببعض المناطق.(النهاية)
ع د / م خ
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