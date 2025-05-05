إلفيرا جاين تعزز مكانتها في قطاع العلاقات العامة بالتزامن مع النمو المستمر لشركة ميزون إليز

وبظل قيادة جاين، نجحت الوكالة في تأسيس محفظة عملاء متنوعة تشمل أسماء لامعة من بينها مقهى ليتو، وسولوميا هوم، وعيادة التجميل التابعة لمستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي وغيرها. ومنذ تأسيسها، رسّخت "ميزون إليز" مكانتها كشريك موثوق للعلامات التجارية الإقليمية والدولية التي تسعى للتواصل مع الجماهير من خلال سرد القصص المؤثرة ذات المعنى.

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وفي هذا الصدد، قالت جاين: "لطالما عرفت أنني سأتمكن من ابتكار عمل مؤثر. فقد منحني عملي في مجال عرض الأزياء منظوراً مختلفاً، لكنني أردت أن أكون من يصنع الرسالة، ولا أكتفي بأن أكون مجرد جزء منها".

واسترشاداً بمبادئ الذكاء العاطفي، والإبداع الاستراتيجي، والتواصل الحقيقي، تمكنت "ميزون إليز" من إنشاء هوية فريدة لها في قطاع العلاقات العامة الذي يشهد منافسة محتدمة. وتنسب جاين جزءًا كبيرًا من نجاح الوكالة إلى فريقها المتفاني وإلى شبكة العلاقات التي بنتها على مدار 15 عامًا.

وأضافت جاين: "يمكنك أن تمتلك الرؤية الهادفة والمناسبة، لكن من المستحيل أن تحقق النمو المرجو من دون دعم فريق قوي ومجتهد. من هنا تبرز أهمية نسج العلاقات وتطويرها".

تحرص جاين على تحقيق التوازن بين أدوارها كزوجة، وأم لطفلين، ورئيسة تنفيذية بدوام كامل، وهي تُجسد نموذج القيادة الحديثة القائم على السعي نحو الهدف، والانضباط، والتركيز. وأضافت: "الوقت هو أثمن ما أملكه. يتحقق النجاح في مختلف الأدوار من خلال الحفاظ على التركيز واستثمار كل لحظة بوعي وهدف".

واستشرافاً للمستقبل، تخطط جاين إلى توسيع حضور "ميزون إليز" على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم وتنمية المواهب الصاعدة في قطاع الاتصالات.

بعدما تألقت على أبرز منصات عروض الأزياء العالمية وصولاً إلى تولّيها قيادة وكالة علاقات عامة مزدهرة، تعكس مسيرة إلفيرا جاين مزيجًا قويًا من الإبداع، والانضباط، والرؤية – وهي الصفات التي تساهم في دفع عجلة نجاح "ميزون إليز".

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