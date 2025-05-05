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معهد BIBF ينظم ندوة في مهارات التدريب والتوجيه لخبراء الموارد البشرية
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة، البحرين – نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ندوة حول مهارات التدريب والتوجيه بعنوان "التوجيه كوسيلة لدفع نجاح الفرق والأعمال"، جمعت عدداً من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة الفرق والمهتمين بمجال التدريب والتوجيه، لاستكشاف الدور المحوري الذي تقوم به هذه المهارة في تعزيز النمو المؤسسي وتطوير القيادات.
وقد قدمت الندوة الأستاذة ليلى القصاب، مدربة ومستشارة قيادية، حيث شاركت الحضور باستراتيجيات عملية لتعزيز ثقافة التدريب والتوجيه ضمن إطار القيادة وإدارة المواهب. كما سلطت الضوء على الدور الهام للتوجيه في تعزيز أداء الفرق، وتحسين التواصل في بيئة العمل، وتحقيق نتائج مستدامة للأعمال.
خلال الفعالية، أعلن المعهد عن إطلاق شهادة المستوى الخامس في التدريب والتوجيه الفعّال، التي يمنحها معهد القيادة والإدارة (ILM)، الجهة الرائدة في المملكة المتحدة في مؤهلات القيادة والإدارة والتدريب والتوجيه. تم تصميم هذه الشهادة المعترف بها دولياً لتزويد المهنيين بالمهارات اللازمة لدعم تطوير الأفراد والفرق من خلال أساليب تدريب منظمة.
وبهذه المناسبة، صرحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهدBIBF ، قائلة: "يسعدنا إطلاق هذه الشهادة الاحترافية الجديدة في التدريب والتوجيه كخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة القيادة الفعالة في المملكة، حيث أصبحت مهارات التدريب والتوجيه أداة أساسية لبناء فرق عمل عالية الأداء وتمكين قادة المستقبل."
وتم تصميم هذا البرنامج للمتخصصين في الموارد البشرية الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتوجيه.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني للمعهد.
وقد قدمت الندوة الأستاذة ليلى القصاب، مدربة ومستشارة قيادية، حيث شاركت الحضور باستراتيجيات عملية لتعزيز ثقافة التدريب والتوجيه ضمن إطار القيادة وإدارة المواهب. كما سلطت الضوء على الدور الهام للتوجيه في تعزيز أداء الفرق، وتحسين التواصل في بيئة العمل، وتحقيق نتائج مستدامة للأعمال.
خلال الفعالية، أعلن المعهد عن إطلاق شهادة المستوى الخامس في التدريب والتوجيه الفعّال، التي يمنحها معهد القيادة والإدارة (ILM)، الجهة الرائدة في المملكة المتحدة في مؤهلات القيادة والإدارة والتدريب والتوجيه. تم تصميم هذه الشهادة المعترف بها دولياً لتزويد المهنيين بالمهارات اللازمة لدعم تطوير الأفراد والفرق من خلال أساليب تدريب منظمة.
وبهذه المناسبة، صرحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهدBIBF ، قائلة: "يسعدنا إطلاق هذه الشهادة الاحترافية الجديدة في التدريب والتوجيه كخطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة القيادة الفعالة في المملكة، حيث أصبحت مهارات التدريب والتوجيه أداة أساسية لبناء فرق عمل عالية الأداء وتمكين قادة المستقبل."
وتم تصميم هذا البرنامج للمتخصصين في الموارد البشرية الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال التدريب والتوجيه.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني للمعهد.
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